Congo-Brazzaville: Une paix à l'africaine ?

Tenter de nouer le dialogue entre l'Ukraine et la Russie après un an de guerre et des dizaines de milliers de morts, c'est ce que tente de faire Jean-Yves Ollivier, le président de la Fondation Brazzaville.

On connaissait l'action de M. Olivier contre les faux médicaments en Afrique, moins pour sa diplomatie parallèle.

La Fondation Brazzaville avait organisé à Lomé un sommet africain pour contrer l'invasion de ces contrefaçons.

Cette fois, on est dans le lourd.

Rapprocher les points de vue de Volodymyr Zelensky et de Vladimir Poutine, c'est l'espoir de Jean-Yves Ollivier.

Il était hier à Kiev pour des rencontres avec des officiels ukrainiens.

Il souhaite impliquer plusieurs dirigeants africains - on ignore lesquels - dans un processus 'de dialogue pacifique et de fin du conflit entre l'Ukraine et la Russie'.

M. Ollivier s'était rendu à Moscou l'année dernière; un pays où il a de solides relations politiques.

Reste un problème. Vladimir Poutine est-il prêt à faire des concessions ? Est-il disposé à retirer ses soldats d'Ukraine ?

Il s'est engagé dans une folle guerre et doit démontrer à son peuple que son 'opération spéciale' est un succès.