Madagascar: UTOP / 14e édition - Les inscriptions uniquement en ligne

Ouvertes depuis hier, les inscriptions à la 14e édition de l'Ultra Trail des O Plateaux se feront exclusivement en ligne. Plus de 2 000 coureurs seront attendus les 12, 13 et 14 mai.

La 14e édition de l'UTOP avance à grand pas. A trois mois de l'événement, l'équipe de l'association est fin prête pour accueillir les inscriptions des adeptes de course nature jusqu'au 9 avril prochain. L'UTOP continue son innovation cette année. Quelque chose de nouveau a été créé pour cette édition puisque les inscriptions se feront désormais uniquement en ligne sur www.utop.mg.

Avec ce site web de l'association qui fait peau neuve depuis hier, l'équipe de Rivo Andriamanalina veut faciliter les choses. Cette plateforme va permettre à tous les Utopiens d'effectuer leurs inscriptions à la maison. " Mais si vous aurez de difficultés à vous y inscrire, que vous ne savez pas comment faire ou ne disposez pas du matériel ou de connexion, l'UTOP mettra à disposition des bénévoles de 9 à 16 heures tous les samedis auprès du kiosque Ortana Antaninarenina avec le matériel nécessaire pour vous accompagner ", a fait savoir le président.

Cependant, les tarifs restent inchangés pour cette édition, ce sont les mêmes tarifs qu'en 2022. Le paiement pourra se faire soit en espèces auprès de l'Ortana, soit par chèque, soit par virement bancaire, soit par Orange money ou par carte bancaire en ligne. Les pièces justificatives requises devront être prêtes en attaché lors des inscriptions.

2 milles coureursL'UTOP a profité de la journée d'hier pour présenter ses nombreux partenaires qui portent désormais un nom de chaque course. En effet, chaque course sera parrainée par un partenaire platinium à savoir le Canal Plus qui soutiendra l'Ultra Trail de 126 km, tandis que la MCB s'engagera avec le Semi-trail de 70 km et offrira d'ailleurs deux billets d'avion pour Maurice.

Le Colas sera aux côtés de X-Trail 40km si l'Orange représentera le T-Rail 35km. Le Radisson Blu, l'Arbiochem Group et le Lycée Français entreprendront respectivement le 6Trail de 22km, le Fun Run de 10km et le Zaza trail de 4 km. Les autres partenaires ne seront pas en laisse à savoir Liqui Moly, Ibonia, Miarakap, le Ministère des Postes et des Télécommunications et la marque Hero.

L'Eau Vive pour sa part sera la boisson officielle de cette édition. " Comme l'an dernier, les dossards seront équipés de puces électroniques qui permettront d'avoir un suivi régulier à chaque PC, en ligne et en direct des coureurs. Les champions qui prétendent au podium doivent être équipés d'un GPS pour qu'on puisse les géolocaliser et vérifier qu'il n'y a pas de triche. Plusieurs coureurs internationaux seront attendus dont Benoît Girondel, double vainqueur en 2017 et 2018 à la Diagonale des Fous qui participera au semi 70 km ", a conclu le président Rivo Andriamanalina.