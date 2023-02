Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Fevrier 2023

Cote d'Ivoire: Personnes en situation de Handicap - Le gouvernement crée un fonds pour leur insertion professionnelle

Le Conseil des ministres de ce mercredi 15 février 2023 a adopté un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap, en abrégé FIPPSH.La création du FIPPSH vise à favoriser l'insertion et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap et des travailleurs handicapés suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Ce fonds est donc créé en application de la loi n° 98-594 du 10 novembre 1998 d'Orientation en faveur des personnes handicapées et de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail, qui prévoient des quotas de personnes en situation de handicap à recruter en qualité d'employé permanent dans les entreprises exerçant sur le territoire national.(Source:fratmat.info)

Meeting Pastef à Mbacké - Serigne Assane Mbacké et 10 autres personnes placées sous mandat de dépôt

Le juge d'instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Diourbel a placé sous mandat de dépôt 11 autres personnes. Serigne Assane Mbacké fait partie de ce groupe qui va passer leur première nuit à la maison d'arrêt de Diourbel.Actuellement, 21 personnes sont placées sous mandat de dépôt. Le parquet avait requis l'ouverture d'une information judiciaire pour 10 personnes parmi les 69 personnes arrêtées. Le juge d'instruction leur avait, hier, notifié leur placement sous mandat de dépôt.Le juge d'instruction a aussi mis en liberté 9 manifestants. Ces 9 personnes sont des mineurs figurant parmi les manifestants arrêtés lors du meeting interdit du Pastef à Mbacké.Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel avait, d'ailleurs, demandé dans son réquisitoire introductif la relaxe pour ces mineurs.Aujourd'hui, 59 personnes ont refait face au juge dont 20 ont été déjà auditionnées.Cette procédure fait suite au meeting interdit du parti Pastef à Mbacké où plus 60 individus étaient arrêtés par les forces de l'ordre.( Source: adakar.com)

Burkina Faso: Procès aéroport de Donsin - le dossier à nouveau renvoyé au 20 févrie

Débuté le 8 février dernier, le procès de l'effondrement d'une dalle sur le site de construction de l'aéroport de Donsin ayant causé la mort de sept personnes s'est poursuivi, le mercredi 15 février 2023, au Tribunal de grande instance (TGI) de Ziniaré.Le procès de l'effondrement d'une dalle sur le site de construction de l'aéroport de Donsin ayant causé la mort de sept personnes, le 30 décembre 2022, n'est pas prêt de connaître son épilogue. Renvoyé le 8 février dernier, le jugement du dossier a, à nouveau, été reporté au 20 février prochain lors de la deuxième audience tenue le mercredi 15 février, au Tribunal de grande instance de Ziniaré.Et ce, sur demande de Karfa Gnanou, agent judiciaire de l'Etat qui a émis des réserves sur la qualité de prévenu attribué au Directeur général (DG) de la Maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin (MOAD), dans le cadre du dossier. Pour lui, ce n'est pas à la MOAD de répondre, mais plutôt à l'Etat burkinabè à travers l'AJE.( Source: aouaga.com)Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Février 2023

Mali : Equipements militaires - Après Sevaré, le ministre de la Défense réceptionne un lot de drones à Gao

Un lot supplémentaire de drones de types Bayktar TB2 pour les forces armées maliennes ont été réceptionné à Gao par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, accompagné par certains membres de la hiérarchie militaire. Ces nouveaux équipements modernes permettront de faciliter le travail des forces armées dans leurs missions régaliennes et dans la lutte contre les groupes armés terroristes. ''Aujourd'hui, les plus hautes autorités ont décidé d'armer les forces de défense et de sécurité. Les Maliens l'ont compris et accepté de donner la priorité à l'armée. Nous avons donné des drones à Sevaré, aujourd'hui c'est à Gao, et dans un futur proche ça sera d'autres régions ou à la capitale'', a indiqué le colonel Sadio Camara. Lors de sa visite, le ministre de la Défense a échangé avec la hiérarchie militaire sur la situation sécuritaire à Gao. Il faut rappeler qu'en décembre 2022, le colonel Sadio Camara avait réceptionné des drones TB2 sur la base de Sevaré.( Source : abamako.com)

Tunisie : Pèlerinage 2023 - Près de 3000 tunisiens recrutés

Selon African Manager, un accord a été convenu mercredi portant recrutement de près de 3 mille tunisiens pour un travail saisonnier en Arabie Saoudite lors de la saison du pèlerinage 2023. Cet accord a été conclu lors d'une rencontre entre le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, et une délégation saoudienne, conduite par le président du syndicat général des voitures en Arabie Saoudite, Oussama Abdelwaheb Samkari. Les deux parties ont examiné, selon un communiqué du ministère, les moyens organisant le processus de recrutement dans le cadre du mécanisme du travail saisonnier au profit des chercheurs d'un emploi dans le secteur du transport et la logistique durant la saison du pèlerinage 2023 en Arabie Saoudite.

Maroc : Enseignement supérieur-Accord de coopération entre le Maroc et les Émirats arabes unis

Le Maroc et les Émirats arabes unis ont signé, mardi à Dubaï, en marge du Sommet mondial des gouvernements, un accord de coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'accord, qui a été paraphé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui, et le ministre de l'Éducation des Émirats arabes unis, Ahmad Belhoul Al Falasi, vise à élargir les domaines de coopération et de coordination, ainsi qu'à ouvrir de nouvelles perspectives aux étudiants pour poursuivre leur formation dans les deux pays. Le sommet connait la participation de présidents, de représentants de gouvernements, de ministres, de fonctionnaires, de chefs d'organisations et de compagnies internationales, de leaders d'opinion, d'experts mondiaux et d'éminents chefs d'entreprises. Au programme, figure plus de 220 sessions au cours desquelles plus de 300 intervenants, leaders d'opinion, experts mondiaux et décideurs du monde entier, partagent leurs visions et discutent d'idées et de stratégies pour l'avenir. Dans une déclaration à la MAP en marge de sa participation au sommet, Abdellatif Miraoui a souligné que le Maroc a fait des progrès substantiels dans le domaine du développement de l'enseignement supérieur et de la promotion de l'innovation et de l'intelligence artificielle, grâce à la vision éclairée du roi Mohammed VI. (Source : Yabiladi)

Afrique du Sud : Coopération militaire- L'arrivée d'une frégate russe crée des remous

La frégate militaire russe « Admiral Gorshkov » a accosté lundi 13 février au Cap en vue d'exercices navals conjoints au large des côtes sud-africaines, a indiqué le consulat général de Russie en Afrique du Sud, qui a annoncé en janvier accueillir à partir de vendredi et pendant dix jours les Marines chinoise et russe pour un « exercice multilatéral » destiné à « renforcer les relations » entre les trois pays. (Source : Jeune Afrique)

Cameroun : Atteinte à la liberté de presse- L'assassinat de Martinez Zogo tourne à l'affaire d'État

L'enquête se poursuit au Cameroun après l'assassinat du journaliste Martinez Zogo dont le corps horriblement mutilé avait été retrouvé le 22 janvier dernier. Et l'étau se resserre autour des personnes soupçonnées d'avoir fomenté l'enlèvement et le meurtre du journaliste. Ces suspects sont encore interrogés au Secrétariat d'État à la défense. Parmi eux, l'homme d'affaires et magnat des médias, Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko Eko, commissaire divisionnaire et patron de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE). (Source : Rfi)

Rca : Coopération- Le président Touadéra a reçu le président de la république de l'Ile Maurice

Le Président de la République Son Excellence Professeur Faustin Archange TOUADERA a reçu ce matin à 8h à l'hôtel Habtour Palace, le Président de la République de l'île Maurice Son Excellence M. Prithvirajsing R00PUN.Le renforcement de la coopération bilatérale entre la République Centrafricaine et l'île Maurice était au centre de cette rencontre. Depuis son arrivée à la magistrature suprême de l'État, le Président TOUADERA ne cesse de renforcer les relations bilatérales avec tous les pays du monde.Son objectif est de rendre visible les énormes potentialités de la Rca et de créer les conditions pour leur mise en valeur au profit de son peuple. (Source : abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa