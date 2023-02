Congo-Brazzaville: SDN Prod sort le maxi single : " Le temps de Dieu "

Chanté par le frère Wahd et la soeur Merylle résidents en République du Congo ainsi que M. O-Esprit créateur (résident en France), le maxi single " Le temps de Dieu " a trois titres, une production du label Sur des Nations Production (SDN Prod), que supervise M. O-Esprit créateur.

Les trois titres du maxi single " Le temps de Dieu " sont "Interprète ma voix", une chanson accompagnée d'un clip vidéo ; "Un jour" ; puis enfin "Oligo-Fire", toutes deux en version audio. Ces titres sont interprétés tour à tour, en ce qui concerne le premier et le troisième, par le frère Wahd et la soeurr Merylle. Alors que la deuxième chanson, "Un jour", est interprétée par M. O-Esprit créateur. Toutes ces chansons sont composées par M. O-Esprit créateur, producteur, auteur et compositeur, avec l'apport d'Ulrich Ongale, manager SDN Prod ainsi que du frère Wahd et de la soeur Merylle.

Le label de production musicale chrétienne et cinématographique (des films chrétiens) SDN Prod propose également un style atypique unique en son genre qui s'intitule " Exho-gospel ". Un style certes sacré mais qui apporte du réconfort. C'est un mélange de tous les styles et surtout de la culture musicale congolaise. SDN Prod n'a pas de vision cartésienne de la chose. " Large est notre vision qui va non seulement exhorter mais aussi donner de la joie aux jeunes ", a déclaré M. O-Esprit créateur.

Par ailleurs, comme le dit la Bible " Sauver pour sauver ", SDN Prod veut faire signer plusieurs artistes gospel du Congo à son label, de même qu'organiser des émissions à grande échelle, genre, festivals gospel pour valoriser la musique gospel congolaise et montrer au reste du monde que ce genre existe bien au Congo.

" Nous voulons tous ensemble regarder vers la même direction. Soutenez-nous pour que nous puissions soutenir d'autres artistes, pour que nous puissions organiser des concerts, et pourquoi pas des émissions shows sur TikTok et ou au pays de la culture. Nous n'avons aucun appui financier. Nous faisons fonctionner le label SDN Prod grâce à nos fonds propres. C'est pourquoi, nous lançons un appel pour que le Congo nous apporte sa bénédiction dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il nous aide à trouver des sponsors, des parrains, marraines, mécènes, qui peuvent miser sur nous. Nos pages sociales : SDN Prod ", a souhaité le superviseur de SDN Prod, M. O Esprit créateur.