Congo-Brazzaville: Diables rouges A' - Le staff technique limogé

Le Comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a pris, le 15 février à Brazzaville, la décision de mettre fin aux fonctions du staff technique des Diables rouges ayant participé à la dernière phase finale du Championnat d'Afrique des nations (Chan) qui s'est disputé du 13 janvier au 4 février, en Algérie.

Quart-finalistes au Maroc en 2018 et au Cameroun en 2021, les Diables rouges locaux, dirigés cette fois-ci par Jean Elie Ngoya, sont passés à côté de la plaque lors de la 7e édition du Chan. Ils n'ont pas atteint les objectifs fixés, notamment disputer au moins les demi-finales, se contentant de la dernière place de leur groupe avec un petit point sans aucun but marqué pour l'ensemble des deux matches livrés. Après avoir adopté le rapport de la mission du Chan Algérie 2022, la Fécofoot a assuré entériner cette décision ultérieurement.

Au cours de la même réunion, les membres de la Fécofoot ont félicité les Diables rouges des moins de 17 ans pour leur qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie qui se déroulera en avril, en Algérie. A Limbé, au Cameroun, les cadets congolais ont terminé deuxièmes, derrière les Camerounais après avoir battu les Centrafricains lors du match décisif.

Ils ont été édifiés sur la constitution du groupe de travail concernant l'organisation du match de gala qui opposera, le 2 mars à Brazzaville, les légendes du football français à celles du football congolais. La réunion du comité exécutif de la Fécofoot a, par ailleurs, fixé pour le 15 avril la date de sa prochaine assemblée générale ordinaire dont le lieu sera communiqué ultérieurement.

La Fécofoot a été informée, en outre, du projet sur la professionnalisation du football congolais, mais aussi des préparatifs de la CAN U-20 qui débutent le 19 février, en Egypte, et des U-17 tout en projetant la double confrontation Congo-Soudan du Sud, comptant pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN qui se disputera en Côte d'Ivoire, en janvier 2024.

Les Diables rouges recevront les Sud-Soudanais le 21 mars avant d'effectuer un déplacement le 26 du même mois pour la manche retour. Remporter les deux rencontres placera le Congo en pôle position en vue d'une qualification pour la CAN qu'ils n'ont plus disputée depuis 2015. Dans les divers, la Fécofoot a fait des remarques et suggestions au bureau de la Ligue nationale de football pour le bon déroulement de la suite du Championnat national, en tenant compte du calendrier international.

Notons que l'examen et l'adoption du rapport financier ont été renvoyés à la prochaine session du Comité exécutif.