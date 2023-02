Congo-Kinshasa/Angola: Bakambu et Ungenda primés en Grèce et en Angola

Les deux joueurs internationaux congolais, Bakambu et Ungenda, évoluant à l'étranger, se sont distingués depuis le début de l'année au point de recevoir des mérites.

Arrivé à Olympiakos de Pirée en Grèce après avoir rompu à l'amiable son contrat avec l'Olympique de Marseille en L1 française, le buteur Cédric Bakambu (32 ans en avril prochain) fait bien son trou. Le joueur formé par Sochaux et passé par Bursaspor en Turquie, Villareal en Espagne, Beijing Gouan football club et Marseille a été élu meilleur joueur du mois de janvier de la Super League grecque, grâce à un vote massif de ses fans sur la toile, devançant six autres concurrents.

" Bakagoal " a obtenu 33,90 %, avec un écart de 14,47% sur Mandas son poursuivant, gardien de but de Ofi Crète, deuxième avec 19,43 %. Il est donc le " Stoiximan ", comme l'a indiqué le championnat grec, le 8 février sur les réseaux sociaux. Les prestations et statistiques individuelles de Bakambu ont également pesé dans la balance. Il compte déjà dix buts en vingt-deux apparitions avec Olympiakos, toutes compétitions confondues.

Bakambu a été sélectionné quarante fois par la République démocratique du Congo et marqué treize buts en sélection. Il a choisi en 2015 d'endosser le maillot du pays de ses parents. Natif de Paris, en France, il avait été international français chez les jeunes, étant d'ailleurs champion d'Europe de moins 19 ans en 2010, avec deux autres coéquipiers titulaires comme lui en finale (victoire face à l'Espagne par 2-1), futurs Léopards à l'époque, le meneur de jeu Gaël Kakuta et le latéral gauche Chris Mavinga.

L'autre Léopard qui a attiré l'attention est l'arrière central Bobo Ungenda Muselenge (33 ans) de Primeiro do Agosto, en Angola. Il a été plébiscité meilleur défenseur de la Girabola, le championnat d'Angola de première division pour la saison sportive 2021-2022, a indiqué le site web officiel du club angolais, relayé par l'Agence congolaise de presse. " C'est pour la sixième fois que le joueur congolais s'est distingué depuis son arrivée en Angola, au sein du club de Primeiro de Agosto, en 2017. Cette récompense qui vient de la part des responsables de cette compétition angolaise vis-à-vis du joueur congolais est une reconnaissance bien méritée pour ses efforts constants et sa contribution au football angolais. Elle exprime également sa détermination et sa persévérance dans sa carrière de footballeur ", fait remarquer Primeiro do Agosto sur son site web officiel.

Ancien défenseur des Stars de Kinshasa et Daring Club Motema Pembe en 2012, passé également par Kabuscorp en Angola (2015-2016), Bobo Ungenda évolue au sein du club depuis 2017. Champion d'Angola en 2017, 2018 et 2019 et vainqueur de la Coupe d'Angola en 2019, il y a disputé plusieurs matches des compétitions africaines interclubs ces six dernières années. Il joue chez les Léopards depuis 2012 et a déjà inscrit douze buts.