Afrique Centrale: CEEAC - Lancement du 6e séminaire régional

Les participants vont notamment réfléchir sur des stratégies à mettre sur pied pour éradiquer l'insécurité en Afrique centrale.

Sur le thème "Paix et sécurité en Afrique centrale, quelles stratégies de coopération régionale pour enrayer l'insécurité ? ", les travaux du 6e séminaire régional de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), qui coïncident avec la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense (Chesd), ont été lancés, le 15 février; à Kinshasa par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

Les travaux de deux jours vont permettre aux participants de réfléchir sur les voies et moyens et des stratégies à mettre sur pied pour éradiquer l'insécurité en Afrique centrale, région confrontée aux affres de la guerre et du terrorisme. Pour la République démocratique du Congo, a relevé la cellule de communication de la primature, ce séminaire est d'une grande importance et constitue une opportunité, car il se tient dans un contexte très crucial marqué par l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 dans la partie est du pays.

Particulièrement pour ce qui concerne les travaux du 6e séminaire régional dont la thématique centrale vaut tout son pesant d'or dans la recherche de la paix et la sécurité en Afrique centrale, en général, et en République démocratique du Congo, en particulier, le Premier ministre a dit être convaincu que les contributions des participants et des différents intervenants, à travers les réflexions riches, permettront de renforcer l'esprit de la défense nationale dans la voie de la stabilité pour un développement durable de la sous-région. Il a émis le vœu de voir les auditeurs de la 6e session spéciale du Chesd présents à ces travaux investir leurs efforts pour que ces travaux soient les plus fructueux possibles.