Congo-Kinshasa: A travers un concours culinaire - L'Ambassade de France soutient l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur de l'hôtellerie-restauration en RDC

L'ambassade de France en République Démocratique du Congo, par l'entremise de l'Institut Européen de coopération et du développement, (IECD), a initié un projet d'appui à la formation professionnelle dans la filière hôtellerie et restauration à l'endroit des formateurs et étudiants de certains établissements congolais qui sont spécialisés dans l'apprentissage de cette formation.

Parmi les écoles sélectionnées, on retrouve : l'Ecole Hôtelière de Kimbondo, Lycée Don Bosco de la Gombe et l'Université Pédagogique Nationale.

Cette rencontre s'est déroulée sous forme d'une table ronde sur la filière de l'hôtellerie et restauration. L'occasion était propice pour les participants de faire aussi un état des lieux autour du secteur de formation dans ce métier.

Pour sa part, le représentant de la Ministre de Formation professionnelle et métiers a estimé qu'il faudrait anticiper la formation dans cette filière.

"Pour une bonne évolution de ce secteur, il faut anticiper la formation, avoir les matériels appropriés de qualité, avoir un programme adéquat approprié, et les enfants qui sont formés doivent faire la pratique, avant de sortir de leur centre de formation." a-t-il avancé.

"Pour avancer vers la professionnalisation, la détermination de métier de l'hôtellerie et restauration, les étapes en RDC sont notamment la formation professionnelle domestique, une formation dans le centre d'apprentissage qui n'était pas encore une formation scolarisable, une formation au travers les écoles techniques professionnelles. Les universités se sont saisies de cette dynamique pour créer au niveau scolaire et universitaire, une formation en hôtellerie et restauration ", a souligné Jean-Claude Mashini, professeur ordinaire à l'UPN.

Ce projet a été sanctionné par un concours culinaire organisé du 7 au 8 février 2023 au Pullman de Kinshasa dont les gagnantes sont venues tous de l'Ecole Hôtelière de Kimbondo. Il s'agit de Christine la formatrice et Bénita l'apprenante. Ces dernières ont fait preuve de la production d'un plat de qualité en termes de goût, d'une belle présentation de l'assiette, de la technicité dans l'économie des produits alimentaires mais aussi le respect des tenues vestimentaires et la propreté.

Pour ce faire, les lauréates ont récompensées chacune moyenna un prix spécial en guise d'encouragement. Elles ont bénéficié d'une nuit pour deux personnes dans un lodge VIP au Parc de la N'sele pour la formatrice, et une batterie de cuisine composé des casseroles et poêles pour l'apprenante.

Financé à hauteur de 200 milles dollars, le projet s'est exécuté sur une période de 2 ans à Kinshasa et, plus de 20 candidats ont bénéficié des formations technique et pédagogique de qualité en hôtellerie et cuisine de la part des experts venus expressément de l'étranger mais aussi de la RDC. La formation consistait également à revisiter les plats de chaque province de la RDC selon le standard international.

Pour Cedric Mandar Tete, chef de projet IECD, ce projet a pour objectif d'accompagner les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat mais aussi de rénover les référentiels de métier de commune cuisine qui n'existe pas au Congo. Ce concours était une occasion pour son institution d'évaluer la formation. " Ce concours de cuisine vient clore le projet. Nous sommes plus que satisfait du résultat, nous avons touché du doigt l'évolution des candidats qui ont, chacun, présenté de très belles assiettes ", a conclu Cédric Mandar.