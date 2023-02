Congo-Kinshasa: Après plus 34 ans de lutte et des démarches - Sama Lukonde satisfait de la loi sur les droits des Peuples Pygmées

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé, ce mardi 14 février 2023 au Palais du peuple, la cérémonie marquant l'entrée en vigueur de la loi N°22/033 portant protection et promotion des droits des Peuples Autochtones Pygmées en République Démocratique du Congo. Une Cérémonie organisée par la Vice-Primature de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières.

Devant quelques membres du Gouvernement et plusieurs autres personnalités invitées, le Premier Ministre a, dans son allocution, salué l'action du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort pour matérialiser ce long processus qui a duré plus de 30 ans pour aboutir à la présente loi.

" C'est un grand jour. Un grand jour où nous célébrons l'entrée en vigueur de la Loi portant protection et promotion des droits des Peuples Autochtones Pygmées dans notre pays. Un pas de géant vient d'être franchi. Et tout à l'heure, on nous a rappelé que cette lutte a commencé depuis 1989. Donc, c'est un grand aboutissement aujourd'hui, d'une lutte de près de 34 ans. Notre pays s'illustre désormais parmi les pays qui luttent contre la discrimination et la marginalisations des Peuples Autochtones Pygmées.

Il s'agit en réalité du respect de la dignité humaine comme le veut la constitution de la République et les lois nationales qui tiennent compte des instruments internationaux en la matière. C'est ici, pour moi, l'occasion de saluer une fois de plus la détermination du Président de la République, Chef de l'Etat, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort pour matérialiser ce long processus qui a abouti à la présente loi. Et dans le même ordre d'idée, le travail patriotique réalisé avec abnégation par nos deux chambres du parlement pour l'adoption de cette loi ", a déclaré Sama Lukonde.

Le Premier Ministre a, par ailleurs, souligné la volonté du Gouvernement de la République d'accompagner la communauté Autochtone Pygmée.

" Je réitère la volonté du Gouvernement de la République que je dirige d'accompagner cette communauté, votre communauté, notre communauté, 'Autochtone Pygmée', de l'accompagner pour la construction de l'équilibre recherché. Et je demande aux Ministres sectoriels concernés de tout mettre en œuvre pour soutenir sans relâche la feuille de route nationale qui sera révélée ici tout à l'heure par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières.

C'est ici encore pour moi l'occasion de solliciter l'implication significative des partenaires techniques et financiers, qui ont déjà été à nos côtés et qui les seront encore pour un accomplissement effectif de ladite feuille de route. Désormais, je rassure tous nos compatriotes Autochtones Pygmées qu'ils ne doivent plus se considérer comme marginalisés et discriminés. Parce que le Gouvernement de la République s'engage à faire respecter et promouvoir l'ordre ", a-t-il conclu.

Tour à tour, le Secrétaire général aux Affaires coutumières ainsi que le représentant des peuples Autochtones Pygmées, ont souligné que cette Loi marque une ère nouvelle. Ils ont, par ailleurs, remercié le Chef de l'Etat pour la promulgation de cette loi N°22/033 portant protection et promotion des droits des peuples Autochtones Pygmées en République Démocratique Congo.