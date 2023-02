Algérie: Le 2e Salon international de l'agroalimentaire et de l'emballage en février à Alger

ALGER — La deuxième édition du Salon international de l'agroalimentaire et de l'emballage "Agropack Expo" sera organisée du 20 au 23 février au Centre international de conférence Abdelatif-Rahal (CIC, Alger) avec la participation de plus de 130 exposants, a indiqué les organisateurs dans un communiqué.

L'évènement est placé sous le parrainage du ministre de l'Industrie et celui du Commerce et de la Promotion des exportations, selon le communiqué.

"Avec la participation de plus de 130 exposants et l'invitation des visiteurs professionnels nationaux et internationaux, cet évènement est une opportunité pour échanger et s'informer sur l'actualité du secteur dont les matières premières, les machines, les nouvelles technologies de l'industrie agroalimentaire et de l'emballage, dans le but de promouvoir cette industrie, encourager les investissements, créer des partenariats et développer la qualité du produit national afin d'accroître et de diversifier les sources de revenus", a-t-on souligné dans le même texte.