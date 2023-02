Algérie: La générale de la pièce pour enfants "la ville de l'émeraude" présentée à Constantine

CONSTANTINE — La générale de la pièce théâtrale pour enfants "la ville de l'émeraude" produite par le théâtre régional Mahmoud Triki de Guelma, a été présentée mardi après-midi au théâtre régional Mohamed Tahar Fergani de Constantine en présence d'un public nombreux composé principalement d'enfants.

La pièce théâtrale d'une durée de 1 heure a permis aux enfants présents de voyager dans le monde l'imaginaire, avec l'héroïne de la pièce Zahra et ses amis qui veulent concrétiser leurs rêve grâce au magicien.

La petite Zahra et ses amis qui ont offert aux enfants à travers cette pièce des moments de joie, d'innocence et de plaisir à travers les situations qu'ils ont eu à traverser dans leur aventure, ont pu également transmettre un message fort et dire aux enfants que la réalisation des rêves ne dépend que de sois même.

Ponctuée d'une musique entrainante et une scénographie colorées, la pièce théâtrale animée par 8 comédiens du théâtre régional de Guelma relate à travers des scènes tirées de l'imaginaire l'aventure de Zahra et ses amis qui à la recherche de la concrétisation de leurs rêves à l'aide du magicien, découvrent leur force et comprennent enfin que la réalisation des rêves dépend de sois même.

Cette pièce mise en scène par Nabil Saâdane est adaptée du roman pour enfants "The wonderful wizard" de l'auteur américain Lyman Frank Baum (1856-1919), et a été adaptée par Faiza Bibeche, a déclaré à l'APS le directeur du théâtre régional de Guelma Halim Rahmouni qui a précisé que la présentation de cette pièce vient marquer la sortie de la première promotion de l'atelier des arts dramatiques de ce théâtre.

Il s'agit là d'une pièce universelle qui a été adaptée à la faveur de l'enfance, a souligné le même responsable qui a salué les acteurs de cette pièce qui ont fait montre d'un haut sens de finesse et d'art dans l'interprétation des rôles.

Le même responsable a rappelé que l'atelier des arts dramatiques du théâtre régional de Guelma avait été lancé mi-juillet 2022 et a été encadré par des professeurs et professionnels de l'Institut Supérieur des Métiers des Arts du Spectacle et de l'Audio-visuel d'Alger.

Pour sa part, le metteur en scène Nabil Saâdane a mis l'accent sur l'importance de ce genre d'oeuvre dans le développement de l'esprit des enfants.