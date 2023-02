Algérie: Service public - Relancer le registre des doléances dans les administrations

SETIF — Le médiateur de la République, Madjid Ammour, a mis l'accent mercredi à Sétif sur la relance du registre des doléances dans les administrations pour améliorer l'équipement public et offrir un service public de qualité.

Au cours d'une visite de travail dans cette wilaya, M. Ammour a affirmé que le registre des doléances actuel est différent de l'ancien car, dans l'actuel, l'administration est tenue de l'examiner quotidiennement, d'étudier les préoccupations des citoyens et de prendre les mesures nécessaires pour rattraper les lacunes.

L'objectif ainsi visé est "en premier lieu, d'améliorer l'équipement et le service publics", a rappelé M. Ammour qui a insisté sur l'importance de la journée de réception du citoyen par l'Administration.

La médiation de la République prépare une application qui permettra au niveau central d'analyser toutes les préoccupations soulevées dans les divers secteurs et dans chaque wilaya, a rappelé M. Ammour qui a assuré que la médiation de la République suit la prise en charge des préoccupations et problèmes des citoyens, et entretient des contacts avec les administrations concernées en vue de les traiter en temps réel.

Au cours de sa visite, le médiateur de la République a inspecté le centre des impôts, insistant sur la continuité de la communication entre les administrations et le citoyen au travers du registre des doléances par l'examen et le traitement des insuffisances.

Il a également visité deux unités de fabrication d'appareils électroménagers et de produits cosmétiques dans les zones industrielles de Sétif et de Mezloug, et écouté les préoccupations exprimées par les deux investisseurs qui viennent d'obtenir des certificats d'exploitation exceptionnels.

M. Ammour a assuré que la médiation de la République accompagne les investisseurs par l'examen de leurs doléances et en œuvrant à les résoudre dans le cadre de la démarche de l'Etat d'accompagnement et d'encouragement des investisseurs.

Le médiateur de la République a notamment visité le siège de la délégation communale "1er novembre 1954" du chef-lieu de wilaya et celui de l'agence de la Caisse nationale d'assurance-chômage.