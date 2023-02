Soudan: Comité de collecte des armes et véhicules illégaux décide de lancer des campagnes sécuritaires

Khartoum — Le haut comité pour la collecte des armes et des véhicules non licenciés et le combat des phénomènes négatifs a tenu une réunion au Palais Républicain Mercredi, présidé par le procureur général par intérim, Khalifa Ahmed Khalifa.

La réunion a discuté les résultats et les recommandations de l'atelier de travail, qui a été organisé par le haut comité au Palais Républicain le Mardi.

Le rapporteur et coordinateur technique du comité, général (Dr) Abdul-Hadi Abdalla Osman, a déclaré à la presse que le comité a souligné l'importance de continuer le processus de collecte des armes dans tous les États du pays, au cours de l'année 2023, en se concentrant sur l'État de Khartoum.

Il a dit que le comité a décidé de lancer des campagnes de sécurité conjointes au cours des prochains jours pour collecter les armes, lutter contre les phénomènes négatifs, éliminer les phénomènes des stupéfiants, lutter contre les gangs de voleurs dans l'État de Khartoum et d'autres États du Soudan, et de mener des raids et des inspections approfondies des quartiers, des villes et des villages, conformément aux informations reçues par le comité sur les places d'armes, les véhicules non licenciés et les phénomènes négatifs.