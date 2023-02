Maroc: 14è forum d'Arabsat - Présentation des récentes solutions technologiques dans le domaine des satellites de télécommunications

Marrakech — Les récentes solutions technologiques dans le domaine des satellites de télécommunications ont été présentées mardi, à Marrakech, dans le cadre du 14è forum de l'Organisation arabe des communications par satellite (Arabsat).

Cette rencontre a aussi offert l'opportunité pour partager les expériences et les succes stories, débattre des défis de cette industrie et s'enquérir des récents développements du secteur.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP, le directeur technique de la société "Saudi Net Link", Mohamed El Fayçal, a souligné que ce forum annuel représente une occasion idoine pour s'enquérir des récentes technologies dans le domaine des télécommunications par satellite, et pour partager les expériences et explorer les opportunités entre fournisseurs de services, clients et concurrents issus de différents pays.

Ce forum connait d'année en année un engouement de la part de tous les partenaires et les fournisseurs de services du domaine de télécommunications par satellites, a-t-il insisté.

Dans une déclaration similaire, le directeur général de SUDASAT, Khalid El Himer, a mis l'accent sur l'expérience du "Kiosque" au Soudan, qui consiste à rendre accessible l'Internet aux villages et zones rurales éloignés ne disposant pas de réseaux de télécommunications.

Dans ce cadre, il a indiqué que SUDASAT a encouragé les habitants des villages à créer des kiosques via des financements bancaires, se félicitant que cette expérience ait comme résultat de rapprocher l'Internet des villages à des prix très abordables.

De son côté, le directeur de l'administration de l'emploi au sein d'Arabsat, Yassir Hassan Ibrahim, a indiqué que la première journée du forum a connu la participation de quelque 240 personnes, ce qui dénote de la réussite de cette rencontre.

Organisé sous l'égide du ministère de la transition numérique et de la réforme de l'administration, le 14è forum annuel de l'organisation arabe des communications par satellite (Arabsat) connait la participation de propriétaires et responsables de chaines de diffusion arabes et internationales, en plus d'experts mondiaux dans le domaine et partenaires techniques de cette organisation.

Cette rencontre de deux jours (14-15 février courant) vise à partager les expériences et les success stories, débattre des défis de cette industrie et s'enquérir des récents développements du secteur des satellites de télécommunications en vue de promouvoir la qualité des services fournis par "Arabsat".

A rappeler que les travaux du 13ème forum annuel de l'organisation arabe des communications par satellite (Arabsat) se sont tenus les 20 et 21 octobre 2022, à Casablanca.

Créée en 1976 par les Etats membres de la Ligue des Etats arabes, l'Organisation arabe des satellites de communication (appelée communément Arabsat) figure au top 6 des opérateurs de satellites dans le monde et se positionne de loin comme premier fournisseur de services par satellite dans le monde arabe.

Elle assure la diffusion de plus de 500 chaînes de télévision, de 200 stations de radio et chaînes de télévision payantes atteignant des dizaines de millions de foyers dans plus de 80 pays à travers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe.