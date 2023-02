Ile Maurice: SilverBank et Prateek Gupta - Un communiqué incomplet ?

La Banque de Maurice (BoM) a émis un communiqué, hier, à la suite de celui du 9 février de Trafigura à propos de la fraude dont celle-ci a été victime (NdlR, 577 M dollars).

Cependant, la BoM se garde de citer le nom de Prateek Gupta, tout comme dans son communiqué d'octobre 2021 où elle omettait le nom des repreneurs de Banian Tree Bank, c'est-à-dire Ginny Gupta et Manoj Menon. Et pourtant, Trafigura cite bien le nom de Prateek Gupta...

La BoM reconnaît, toujours sans le nommer, que Prateek Gupta est bien lié à une des bénéficiaires ultimes de Silver Bank. Elle fait probablement référence à l'épouse de Prateek Gupta qui détient 75 % des actions de Silver Bank. Tout en ajoutant que Prateek Gupta n'est ni un directeur de Silver Bank ni actionnaire. La BoM parle également du gel des avoirs de Prateek Gupta et de ses sociétés, gel ordonné par un juge britannique, et confirme que Silver Bank n'est exposée en aucune façon aux sociétés de Prateek Gupta ou de lui-même en personne. Elle affirme, enfin, que Silver Bank est suffisamment capitalisée mais que la BoM "is monitoring the situation".

Silver Bank a, de son côté, émis un communiqué avec presque le même contenu que celui de la BoM. Sauf pour menacer de pour- suites ceux qui ne croient pas à ce qu'elle dit, à savoir : "The Board of Directors wishes to inform and stress to its stakeholders and public at large that Mr Gupta, his related companies, linked individuals and parties, do not have any direct or indirect exposure to Silver Bank Ltd. The Board also wishes to highlight that Silver Bank Ltd while meeting all applicable le- gal and prudential norms, under the guidance of the Regulator, will scrupulously monitor all transactions to ensure that there is no exposure to the alleged speculations in the newspaper. The Board reconvenes as per schedule this week, to ensure that the Bank's activity continues as normal operations and that all risks associated with third party speculations are minimized."