Congo-Kinshasa: Transition écologique - La Gécamines sera bien de la partie

La société minière étatique vient d'annoncer l'exploration prochaine des minéraux convoités actuellement à l'échelle internationale pour développer une économie à faible émission de carbone. Il s'agit principalement du lithium, de l'étain et des terres rares. Des géologues vont se déployer dans les différents sites de la Générale des carrières et des mines (Gécamines), a-t-on appris.

La direction de la Gécamines va bientôt lancer une grande campagne d'exploration des minéraux nécessaires à la transition vers une économie à faible émission de carbone. Au cours de sa dernière sortie médiatique, le président du Conseil d'administration du géant minier, Alphonse Kaputo, a levé un coin du voile sur le projet dont aucune date de lancement n'a été établie officiellement, du moins pour l'heure. Selon lui, les géologues vont organiser des campagnes de prospection dans tous les sites de la Gécamines. L'objectif est de rechercher du lithium, de l'étain, du cobalt, du coltan, du titane, du wolframite, de l'or et des terres rares. Dans la foulée, il a invité les investisseurs à dialoguer avec la Gécamines dans le cadre d'un partenariat " gagnant-gagnant ", afin d'exploiter ces métaux.

Nombre d'observateurs saluent ce qu'ils qualifient de " grand retour " de la société minière étatique après une période assez difficile. Plus que l'ombre d'elle-même, la Gécamines, créée depuis 1967 en remplacement de la société belge Union minière du Haut-Katanga, est très loin de ses performances du milieu des années 1980, lorsqu'elle avait atteint le record de 480 000 tonnes de cuivre.

Dans ses statistiques provisoires, la Banque centrale du Congo a évoqué une production en-deçà de 5 000 tonnes de cuivre et de 20 000 tonnes de cobalt l'an dernier. Malgré tout, la direction continue inlassablement de viser une augmentation de production à 100 000 tonnes de cuivre par année. A travers cette nouvelle impulsion, la Gécamines tente de reprendre pied dans un secteur où elle ne pèse plus. " Nous avons l'ambition de stimuler nos réalisations et de jouer dans les grandes ligues minières ", annonce-t-elle. Les minéraux de la transition écologique remettent à coups sûrs le pays et la Gécamines dans la course.

Pour autant, la perspective d'une forte hausse de la production minière ne suscite pas l'enthousiasme général. " Les mines du Katanga vont s'épuiser plus rapidement avec une telle accélération de production ", a laissé entendre un analyste sous couvert de l'anonymat. Comme lui, d'autres n'hésitent pas à inviter le gouvernement de la République à s'inspirer des pays comme la Chine qui ne produisent qu'en fonction des besoins réels.

D'autres enjeux ne sont pas à prendre à la légère, principalement la lutte contre l'exploitation illégale des ressources du pays. La contrebande de l'or et des 3 T fait perdre à l'État des millions de dollars américains. Quant à l'exploitation artisanale, une autre force productive qui nécessite d'être domptée, Alphonse Kaputo a jugé indispensable que les mines industrielles planifient de travailler aux côtés des mineurs artisanaux, dans la mesure du possible. " C'est crucial, car nous ne pouvons tolérer que notre État et la Gécamines, dont les concessions sont illégalement exploitées, soient privés de leurs richesses ", a-t-il soutenu.