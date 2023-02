Congo-Brazzaville: ARTs contemporains - La Riac 2023 annonce ses couleurs

Les ateliers Sahm ont publié officiellement la tenue, en septembre prochain, de la 10e édition de la Rencontre internationale d'art contemporain (Riac). A cette occasion, les artistes sont conviés à poser leurs candidatures pour espérer une sélection lors de cet événement.

Depuis 2012, Les ateliers Sahm organisent la Riac qui réunit pendant un mois une trentaine d'artistes et critiques d'art. Les artistes qui participent à ces ateliers viennent d'abord du Congo, puis du reste du continent et d'ailleurs. Durant le festival, des experts viennent de l'international pour accompagner ces jeunes participants congolais et d'autres pays sur des thématiques spécifiques, afin qu'ils développent des bases solides dans le domaine de la vidéo, de la peinture, de la photographie, de la performance, de la critique d'art, du théâtre, de la danse. En parallèle des ateliers se déroule une riche programmation en spectacle de danses, théâtres, musiques, performances, slam, projections, débats d'idées sans oublier deux expositions collectives.

Fort de cette belle symbiose de partage culturelle et artistique, les artistes intéressés à participer cette année à la Riac peuvent déjà soumettre leur candidature. Ce, avant le 30 avril. Dans un post Facebook annonçant officiellement la tenue de cette 10e édition de la Riac, Les ateliers Sahm ont partagé le lien du site de candidature pour faciliter les artistes. Cette année, comme les précédentes d'ailleurs, ceux ayant déjà participé à la Riac peuvent encore tenter leur chance pour rééditer l'expérience de ce rendez-vous devenu au fil des ans l'une des rencontres majeures d'arts contemporains en Afrique.

Notons que la 10e édition de la Riac se tiendra du 4 au 28 septembre sur le thème " La durabilité, l'environnement, l'eau ". D'une ville à l'autre, les créateurs se sont toujours montrés sensibles à l'actualité et l'évolution du monde, non sans en soulever les enjeux les plus profonds. " L'idéal du progrès selon les nations, le consumérisme, mais, aussi, l'urgence planétaire, la garantie de l'habitabilité de la Terre, espace de vie de l'homme et de son environnement. Voilà autour de quoi Les ateliers Sahm, en partenariat avec le Goethe-Institut, axeront la 10e édition de la Rencontre internationale de l'art contemporain, dont le thème, suffisamment expressif, amène les artistes à s'approprier leur responsabilité par rapport au monde, et consacre le jumelage Brazzaville-Dresde ", en pense Emeraude Kouka, poète, critique d'art, conseiller aux arts et aux lettres au ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs.