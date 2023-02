Congo-Brazzaville: Coopération Congo-Venezuela - La grande commission mixte prévue en avril

L'ambassadeur du Venezuela au Congo, Anibal José Marquez Munoz, a affirmé le 14 février à l'issue d'un échange avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, que les deux pays organiseront en avril, à Caracas, la première grande commission mixte de coopération.

Le président de l'Assemblée nationale et son interlocuteur ont fait, avant tout, le point de la coopération globale entre le Congo et la République bolivarienne du Venezuela. Une Coopération que les deux personnalités ont estimé fructueuse et profitable aux peuples des deux pays.

Isidore Mvouba et Anibal José Marquez Munoz ont ensuite débattu de la nécessité de redynamiser, dans les années à venir, la coopération parlementaire entre l'Assemblée nationale congolaise et celle du Venezuela.

Mais, dans leurs échanges, le sujet dominant a été la tenue, en avril prochain, de la première grande commission mixte de coopération entre les deux pays. Lors de cette rencontre qui se tiendra à Caracas, douze accords de coopération socio-économiques seront signés.

" Lors de la grande commission mixte, nous aurons douze accords à signer, au nombre desquels l'accord entre l'Université vénézuélienne de pétrole et l'Université Denis-Sassou-N'Guesso ; l'accord de jumelage entre Caracas et Brazzaville ainsi qu'un autre entre l'Agence congolaise de l'information et l'agence vénézuélienne d'information pour l'échange d'informations. D'autres accords dans les domaines de la construction, de l'économie forestière et de l'éducation y seront aussi conclus ", a précisé l'ambassadeur du Venezuela au Congo .