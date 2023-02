Congo-Brazzaville: Un jumelage en vue entre Pointe-Noire et Vigo

Le ministre délégué à la Décentralisation et au Développement local, Juste Désiré Mondélé, et l'ambassadeur d'Espagne au Congo, Carlos Robles, ont évoqué, à l'occasion d'un entretien le 14 février à Brazzaville, le projet de jumelage entre Pointe-Noire et Vigo, une ville espagnole.

Hormis la coopération globale entre le Congo et l'Espagne, jugée au beau fixe, Juste Mondélé et son interlocuteur ont débattu de la possibilité de créer un jumelage entre la ville océane, Pointe-Noire, et celle de Vigo, une agglomération située sur la côte Nord-Ouest de l'Espagne. Le projet est initié dans le cadre du renforcement des capacités inter-villes en matière de développement local.

" Avec le ministre, nous avons parlé de la possibilité d'un jumelage entre Pointe-Noire et Vigo, une ville côtière très dynamique en matière de pêche et de sécurité maritime. C'est une meilleure opportunité pour redynamiser la coopération entre le Congo et l'Espagne, et ce projet nous permettra de passer au concret ", a indiqué Carlos Robles.

Parlant de la mise en œuvre du projet sur les collectivités locales au Congo, le diplomate espagnol a fait savoir que la question n'a pas été à l'ordre du jour des échanges. Il a estimé, par ailleurs, que les deux pays doivent encore approfondir des contacts dans ce sens, de manière à identifier un vrai modèle de décentralisation adapté au Congo. Un projet, a-t-il indiqué, ne relevant pas de sa compétence.