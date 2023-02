Congo-Brazzaville: Dolisie - Des acteurs locaux échangent sur la gestion des communes

Une rencontre de partage d'expériences réunit depuis le 15 février les autorités municipales de Dolisie (Niari), celles de Nkayi (Bouenza) et d'Owando (Cuvette) pour débattre des défis liés à l'assainissement des villes secondaires et au renforcement de leur attractivité économique.

Les échanges sur la gestion des communes s'inscrivent dans le cadre du Programme " Villes résilientes " financé par l'Union européenne (UE) à hauteur de 21 milliards FCFA. La commune de Dolisie, environ cent trente mille habitants, a bénéficié au cours de ces dernières années de quatre projets liés au développement local et à l'assainissement, dont deux projets financés par l'UE d'un montant d'environ 1,3 milliard FCFA (2 millions d'euros).

Ces initiatives ont permis à la ville d'améliorer son système de collecte et de gestion des déchets solides, ainsi que d'impliquer la population locale dans la gestion communale. Depuis 2012, la mairie de Dolisie s'est dotée de moyens roulants, de trois aires de transit des ordures ménagères (Atom) et d'une aire de valorisation des ordures ménagères. Avec l'aide des partenaires techniques comme Gret, le projet de Gestion inclusive et concertée des déchets solides à Dolisie et le Promaiss et Gicod, les opérateurs de pré-collecte et les comités de quartier ont été formés en vue d'accompagner la mairie dans la gestion de la voirie urbaine.

La mairie s'appuie sur les opérateurs de pré-collecte auprès desquels elle prélève également des taxes. " Ces opérateurs de pré-collecte font de porte-à-porte pour collecter des ordures moyennant des frais. Ils viennent ensuite les déverser dans les Atom ou Avom gérés par la commune. À partir de ces sites, la mairie utilise les gros moyens pour ramasser et déverser dans la décharge finale ", a expliqué le directeur des services techniques municipaux de Dolisie, Pascal Mboukou.

L'expérience de la ville de Dolisie en matière d'assainissement est enrichissante, d'après le maire d'Owando, Michel Elenga Ekobo. À l'instar de son collègue de Nkayi, Michel Batomissa Malanda, le maire d'Owando s'est engagé à suivre à la lettre l'expérience de Dolisie et à tirer les leçons des échecs notamment dans le suivi des ouvrages mis en place par les projets. Les deux communes de Nkayi et Owando, rappelons-le, sont bénéficiaires du Programme "Villes résilientes" en cours d'exécution.

Le développement des villes secondaires au Congo passent forcement par le renforcement de la gouvernance locale et la capitalisation des projets mis en œuvre, a estimé la secrétaire générale de la mairie de Dolisie, Patricia Bando Mongohina. Par ailleurs, elle a fustigé le manque de suivi de nombreux projets de développement initiés dans sa commune, l'incapacité de la mairie à assurer l'entretien des engins (véhicules de ramassage des ordures), à collecter et gérer les taxes communales...