Sénégal: Joal-Fadiouth / Production de miel de la mangrove - Agire, Wetlands et l'AMPC en collaboration à ces fins

Un projet de production de miel de la mangrove a été lancé officiellement hier à Joal-Fadiouth. L'Association pour la gestion intégrée des ressources naturelles et de l'environnement (Agire), en collaboration de l'Aire marine protégée communautaire (Ampc, porte ce projet d'un coût de 26 millions de francs Cfa, financé par l'organisation non gouvernementale Wetlands, pour une durée d'un an, avec un appui de l'Union européenne. Le lancement du projet s'est accompagné, dans la même journée, d'un atelier de renforcement de capacités des associations pour une restauration de la mangrove, intégrant une économie locale durable basée en partie sur la production de miel. Un lot de 150 ruches est mis en place. Cette logistique est, pour Abdou Karim Sall, le président d'Agire, un arsenal devant faire de Joal-Fadiouth la 1ière productrice de miel de la mangrove, à partir de l'Aire marine protégée communautaire.

Gabin Arbon, manager de programmes à Wetlands international Afrique occidentale et Golfe de Guinée, a insisté sur l'adhésion du projet pour la production de miel, supporté par sa structure sur le plan technique et financier, dans sa mise en œuvre. A l'en croire, il entre en droite ligne des actions et activités menées dans la gestion des forêts en Afrique occidentale et dans le Golfe de Guinée et ceci en partenariat avec l'Uicn (Union internationale pour la conservation de la nature) et le Collectif 5 Delta.

Le projet miel, selon lui, est retenu pour 40.000 euros, mis à disposition par Wetlands, pour une durée de 12 mois. Il est considéré comme un projet d'impulsion devant semer les bases de la manière de faire pour une économie locale durable. Sur le suivi du projet miel, il a fait part d'un accompagnement technique dans le cadre de la restauration de la mangrove et la mise en œuvre de système de valorisation des produits de cet écosystème et surtout la filière, avec Agire.

Abdou Karim Sall, le président d'Agire, a magnifié les actions de ses sociétaires engagés dans l'économie et le développement durable. Selon lui, le financement va aussi favoriser des activités transversales pour faire aussi le répertoire des types d'espèces végétales ou d'arbres retenus dans la production de la mangrove.

A l'en croire, le processus, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre avec le suivi de la production, devra faire de Joal-Fadiouth le plus gros producteur de miel du Sénégal, avec les 150 ruches à porter à 200 avec des moyens additionnels. Sur la démarche pour la formation des femmes tournées vers l'apiculture, un premier lot de six groupements est retenu, avec l'autorisation de l'Ong Wetlands. Le procédé va reposer sur la formation pour la fabrication des ruches, la collecte et la conservation du miel.

Le Capitaine Omar Faye, adjoint du conservateur de l'Ampc de Joal-Fadiouth, a salué l'intervention de Wetlands, venue appuyer Agire et les communautés. A l'en croire, le projet est venu à point nommé car il permet à l'Ampc de participer à sa mise en œuvre et à la protection de la mangrove. Toutes les ruches sont sises dans la mangrove et sa protection demeure essentielle contre toute forme de prédation.