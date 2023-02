Sénégal: Dakar reggae festival - L'édition 2023 prévue du 11 au 13 mai

Dakar Reggae Festival reprend le rythme après un coup d'arrêt causé par la Covid-19. Après ses éditions de 2017 et de 2022, son promoteur Arona Gaye dit Ras Narone compte pérenniser son organisation et le rendre annuel. Pour 2023, le festival est programmé du 11 au 13 mai.

Arona Gaye dit Ras Narone est de la race des passionnés. La passion du reggae brûle en lui tel le charbon dans une fournaise. Cette flamme l'a conduit à nombre d'initiatives, au Sénégal, pour la promotion et le dynamisme de ce genre musical venu de Jamaïque. La dernière en date, le Dakar Reggae Festival qui s'inscrit d'ailleurs en bonnes lettres dans l'agenda culturel sénégalais. Pour sa troisième édition, Ras Narone a décidé de son organisation du 11 au 13 mai 2023, coïncidant avec la commémoration de la mort de Bob Marley. Le festival sera marqué par l'organisation d'un méga-concert, avec des artistes venus d'un peu partout, à travers le monde.

Ras Narone confie que son équipe et lui sont " dans les derniers réglages " par rapport à l'organisation de cet évènement qu'ils veulent d'une " envergure significative ". Outre le méga-concert, on notera un " Welcome party ", une mini-foire qui accompagnera le Village du festival, ainsi que des ateliers que vont rythmer des réflexions sur le développement du reggae au Sénégal notamment. Le festival aura également un cachet d'activisme. Arona Gaye a choisi, pour cette édition, de parler écologie.

" C'est cela, le reggae : l'engagement et le souci de l'environnement. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous trouvez beaucoup de végans chez les rastas. Lors de l'évènement, nous parlerons principalement de lutte contre les sachets plastiques et nous sommes déjà en partenariat avec des organismes ", informe Ras Narone, qui sollicite le " sponsoring principal " du Ministère chargé de l'Environnement, en plus de celui de la Culture et du Patrimoine historique, pour la réussite de son évènement " singulier et national ".

Avec Dakar Reggae Festival, Ras Narone confirme son sens du partage et sa volonté de faire briller le reggae sur le paysage musical et culturel du Sénégal. À l'en croire, il est partie prenante de son identité artistique. " Narone renvoie à Arona, mais aussi à neurones. Mon souci permanent est de diffuser les bonnes humeurs et les connaissances que je glane çà et là. Je voulais aussi utiliser cette attitude pour faire vivre le reggae qui n'a pas l'audience qu'elle mérite au Sénégal ", soutient Ras Narone, qui anime l'émission reggae la plus en vue du pays, Integral Reggae Sound System. Il dit être sur le sillage de Gaston Madeira, Cheikh Amala Doucouré, Iba Gaye Massar, etc., dans la promotion de ce genre musical.

Ras Narone est d'abord artiste. Transfuge du groupe " African Ahloubi " créé en 1993, le Pikinois né en 1975 a été influencé par un oncle qui " crevait le tourne-disque de vinyles signés Bob Marley, Peter Tosh, Steel Pulse et bien d'autres grandes voix jamaïcaines ". Ce groupe de la banlieue va attendre huit ans pour sortir son premier opus, " Dem Warrior ", après avoir participé à la célèbre compilation " Akiboulane ". C'est la seule production solo du groupe avant son implosion. Cependant, depuis 1998, Ras Narone se distinguait dans l'animation musicale et il va gagner une notoriété certaine dans la banlieue dakaroise sous cette casquette avec son émission à la radio Oxyjeunes. C'est après qu'il va rejoindre la Télé Futurs Médias (Tfm) dès son ouverture en 2011, avant de continuer jusqu'à aujourd'hui encore à animer à la Radio Futurs Médias (Rfm) l'émission Integral Reggae Sound System qui est le passage obligé des reggaemen.