Cote d'Ivoire: Fonction Publique - Le Colonel Séréhoué Théodore/ Dévoile les clés de réussite

La cérémonie d'investiture du bureau exécutif de l'Amicale des Fonctionnaires en Génie Civil (Afgc) a eu lieu le samedi 11 février 2023 au complexe sportif d'Abidjan-Yopougon autour du thème" les clés pour réussir sa carrière dans l'administration publique".

Les fonctionnaires en génie civil de Côte d'Ivoire se sont constitués en amicale pour parler d'une même voix et œuvrer pour leur épanouissement tout en contribuant au développement du pays. C'est ce qu'a fait savoir Gnantin Roméo, président de l'Amicale des Fonctionnaires en Génie Civil (Afgc), lors de son investiture. " L'objectif de l'Afgc, c'est de regrouper tous les acteurs du génie civil en vue d'œuvrer pour leur bien-être social, professionnel et participer au développement de la Côte d'Ivoire", a-t-il dit d'emblée tout en expliquant que leur projet-phare pour 2023, c'est de faire en sorte que chaque membre de l'amicale puisse acquérir son terrain et sa maison.

Des projets en faveur des jeunes

2023 étant décrétée comme année de la jeunesse, Gnantin Roméo a indiqué que l'une de leur vision est de créer un cadre d'insertion des jeunes. Lequel cadre, dit-il, va consister à mettre des fonds pour permettre à la jeunesse de mener des activités génératrices de revenus. " En tant qu'amicale et acteurs qui participent au développement de la Côte d'Ivoire, nous allons initier différents projets d'infrastructures de route, de bâtiments pour que chaque jeune soit autonome dans l'exercice de sa fonction ", a-t-il affirmé.

Intervenant sur le thème, le conférencier, Colonel Séréhoué Théodore, administrateur principal des affaires maritimes, a indiqué qu'il existe huit clés pour réussir sa carrière dans l'administration publique. " Il y a 8 clés au total. Mais, les clés les plus importantes sont celles de ne pas travailler seul dans la fonction publique et la clé en "or". Il ne faut pas travailler seul parce que la fonction publique est un groupe et il n'y a pas de raison qu'on s'isole pour pouvoir travailler. La clé en "or", c'est celle de pouvoir maîtriser son tempérament, gérer ses humeurs. C'est une chose vraiment importante parce que nous sommes dans un service public et il y a des agents qui sont invités à parcourir certaines administrations ", a-t-il instruit.