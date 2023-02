Afrique de l'Ouest: Commerce de détail dans l'Uemoa - Le chiffre d'affaires en glissement annuel, s'est établi à 17,9% en novembre 2022

Le rythme de progression du chiffre d'affaires du commerce de détail, en glissement annuel, s'est établi à 17,9% en novembre 2022, tout comme le mois précédent.

Selon la Bceao qui donne l'information dans un rapport, la hausse de l'activité dans le commerce de détail est principalement liée à celle des produits pétroliers (+10,4 points de pourcentage de contribution) et, dans une moindre mesure, des produits de l'alimentation (+3,7 ).

La Bceao souligne que le chiffre d'affaires du commerce de détail a connu une détérioration, en variation mensuelle, avec une baisse de 1,0% au cours du mois de novembre 2022, après une hausse de 0,6% un mois plus tôt. La baisse de l'activité dans le commerce de détail est principalement liée à celle des produits pétroliers (-0,6 point de pourcentage de contribution), des produits d'Automobiles, motocycles et pièces détachées (-0,5 point de pourcentage de contribution) et des produits d'équipement de logement (-0,3 point).

En glissement annuel, renseigne la Bceao, les services marchands non financiers ont connu une progression de 6,4% en novembre 2022 contre 6,8% un mois plus tôt. L'accroissement du chiffre d'affaires des services est observé dans tous les pays de l'Uemoa. Les hausses les plus importantes ont concerné le Togo (+11,4%), la Côte d'Ivoire (+10,3%), le Sénégal (+5,8%) et le Mali (+4,0%)points), d'automobiles, motocycles et pièces détachées (+1,6 point) et des produits d'équipement de logement (+0,8 point).

S'agissant des services financiers, le chiffre d'affaires s'est accru de 14,9%, en rythme annuel. Les hausses les plus importantes ont concerné le Togo (+17,9%), le Mali (+16,3%), la Côte d'Ivoire (+15,7%), la Guinée-Bissau (+15,5%), le Burkina (+15,2%), le Sénégal (+14,7%), le Niger (+10,9%) et le Bénin (+9,4%). D'un mois à l'autre, les services marchands non financiers ont progressé de 0,1% en novembre 2022, après une hausse de 1,2% un mois plus tôt. Les services financiers ont également connu un accroissement de 2,9% en novembre 2022 après une baisse de 3,8% le mois précédent.