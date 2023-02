Afrique: Financement long terme pour la Petroci - La Boad et Capital of Africa annoncent le succès de leur mandat de structuration

La Banque ouest africaine de développement (Boad) et Capital of Africa annoncent le succès de leur mission de structuration et d'arrangement d'un financement long terme pour le compte de Petroci (Société nationale d'opérations pétrolières de Côte-d'Ivoire) d'un montant total de 60 milliards FCFA, en vue de la réalisation d'un programme d'investissements prioritaires en Côte d'Ivoire.

"En réponse à la forte demande en produits pétroliers et gaziers, en Côte d'Ivoire, et conformément aux recommandations de la COP 15, Petroci a initié un ambitieux Programme d'investissement, dont le coût total est estimé à soixante milliards (60 000 000 000) de francs CFA. Ce programme comprend, notamment, la transformation du quai Socopao en appontement pétrolier, l'augmentation des capacités de transport des pipelines existants et la construction de nouveaux pipelines, la construction de nouvelles capacités de stockage de gaz butane, ainsi que l'extension du réseau de distribution de gaz naturel ", informe la Boad dans un communiqué de presse.

Selon la même source, dans le cadre de la mobilisation du financement du programme, Capital of Africa, conseil financier exclusif de Petroci, en charge de la structuration du montage financier et de la levée de fonds, s'est approché de la Boad pour l'arrangement du financement nécessaire de soixante milliards (60 000 000 000) de francs CFA. Le tour de table du financement, précise-t-on, a été bouclé grâce, notamment, à un financement direct de la Boad à hauteur de trente milliards (30 000 000 000) de FCFA et à la participation de Bridge Bank Group Côte d'Ivoire, agissant comme Banque Agent, et de Banque Atlantique Côte d'Ivoire, pour quinze milliards (15 000 000 000) de FCFA chacune.

En alignement avec son plan stratégique Djoliba, la Boad souhaite renforcer son rôle de chef de file dans l'origination, la préparation et le montage financier de projets structurants. Ainsi, la Boad prend une part active dans la préparation (études de faisabilité, etc.) et l'exécution de ces projets, auxquels elle associe d'autres Institutions de Développement, de même que le secteur privé, dans la mise en œuvre des Partenariats publics privés (Ppp). Ce faisant, la banque se positionne comme leader dans l'offre de produits de conseil financier, d'arrangement de financements et de syndication.

Capital of Africa est une banque d'affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en structuration et levée de fonds et investissements en Afrique.