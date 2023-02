Madagascar: Célébrité - Tout pour le paraître

Le début de l'année 2023 accouche de nouveaux talents. En l'espace de deux mois plus d'une vingtaine de chanteurs surgissent soudainement.

L'heure a sonné. Chanter est devenu une carrière sérieuse. La musique rapporte. Moins de mélomanes, plus de fredonneurs. Les mélodies se sont digitalisées, donc, pas besoin de musiciens, si ce n'est en concert. Mais, cela dépend du manager, et du fonds monétaire des organisateurs. La vente des albums n'est plus rentable.

Tout repose sur les concerts. Effectuer des tournées dans les régions périphériques, et au-delà des frontières malgaches s'avère le signe du succès. Le défi est lancé. Le talent se mesure par le nombre de morceaux, de likes sur Facebook. Être influenceur serait également un atout, omniprésence exigée.

Des termes et adages personnalisés sont des marques de fabrique, des signatures. Plus ceux-ci sont empruntés par la société, plus la notoriété s'accroît. Cependant, les formules inventées s'oublient vite. Chacun s'efforce à faire perdurer son règne à travers des mots. L'art pour paraître est l'image de l'artiste.