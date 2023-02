Madagascar: Marc Ravalomanana - " Dire qu'un tel candidat est soutenu par un tel pays n'est pas mon rôle "

Dans une ambiance politique bouillonnante et avec la présidentielle qui approche à grand pas, des déclarations font souvent l'objet d'interprétations diverses. Marc Ravalomanana a voulu mettre les choses au clair tout en définissant ses priorités et ceux de son parti.

Tim... e is money! D'après les dernières statistiques publiées par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), beaucoup reste à faire concernant l'inscription sur la liste électorale. Dans certains districts, comme celui du 4ème arrondissement d'Antananarivo, près de la moitié seulement de l'objectif de la CENI lors de la refonte a été réalisée. Incitant le numéro Un du parti Tiako i Madagasikara (TIM) à sensibiliser davantage les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. " Il s'agit d'un moyen comme un autre d'éviter les fraudes électorales et d'avoir des élections les plus inclusives possible ", a-t-il fait entendre. Notons que les citoyens ont jusqu'à la fin du mois de mai pour se déplacer auprès des fokontany et s'inscrire sur les listes électorales, d'après la CENI. " Les temps sont précieux. Il ne faut pas les gaspiller à parler d'autres candidats ou la vie des autres partis ", a-t-il fait comprendre tout en soulignant que " dire qu'un tel candidat est soutenu par un tel pays n'est pas son rôle ".

Priorité

Depuis quelques jours, des bruits selon lesquels des candidats béneficient de soutien extérieur afin de briguer la magistrature suprême circulent. Contrairement à ce qui a été annoncé dernièrement, Marc Ravalomanana a démenti toutes informations indiquant qu'un candidat est soutenu par un pays étranger. " Ce n'est pas à moi de dire que tel candidat est soutenu par tel pays. De plus, je n'ai jamais indiqué que la France ou d'autre pays ont un candidatou soutiennent, de près ou de loin, un candidat", a-t-il martelé. Il a voulu couper court aux mauvaises interprétations. " Notre priorité en ce moment c'est de sensibiliser la population à s'inscrire sur les listes électorales ", a-t-il ajouté.

Instructions

Faut-il rappeler qu'après l'appel de Marc Ravalomanana, les jeunes TIM se sont mobilisés massivement dans chaque région afin de faire connaître aux citoyens l'importance de cette action. Une étape importante mais qui restera vaine si la participation aux élections est faible. " Au moment opportun, nous sensibiliserons les citoyens à aller voter. Pour le moment, toutes les actions et les efforts sont mis sur l'inscription sur les listes électorales ", a avancé le patron du TIM. A Fianarantsoa, à Toamasina, à Antsirabe ou encore dans les autres grandes villes, les jeunes TIM se sont illustrés en suivant à la lettre les instructions de leur leader.

Solidarité

" Restons solidaires et unis. Le Tiako i Madagasikara est ouvert à tout le monde ", a fait noter l'ancien chef de l'Etat. Sans équivoque, le message est clair, Marc Ravalomanana veut jouer son rôle de Raiamandreny et de fédérateur. Devant une opposition qui se cherche encore, il favorise le dialogue. " Nous ne tournons pas le dos à tout rapprochement. Le bon déroulement des élections à venir reste notre principal objectif, il faut mettre en place un espace de dialogue pour que cela soit possible. En attendant, nous continuons à nous investir dans la sensibilisation des citoyens ", a-t-il continué avant d'ajouter que cela fait partie des responsabilités et du devoir de chaque parti. Une responsabilité que le TIM prend réellement au sérieux.

Observation

Routes en piteux état, districts enclavés, les conditions sont réunies pour que les manipulations réussissent lors des prochaines échéances électorales. " Les mains tendues par la FFKM (Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara) pour l'observation des élections à venir est très importants ", a poursuivi Marc Ravalomanana. En effet, l'issue de la prochaine présidentielle tient en une très grande partie aux résultats dans les districts les plus éloignés. A Antananarivo, les élections étaient souvent propres, les tenants du pouvoir ont du mal à avoir la mainmise dessus. Il faut ainsi redoubler les efforts dans ces " Tany lavitra... andriana ".