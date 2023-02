Madagascar: Basket - La sélection mahoraise coiffe GNBC-COSPN

Les Mahorais ont signé leur deuxième victoire hier pour le compte de leur préparation pour les Jeux des Iles de l'Océan Indien à Madagascar.

Sur le fil. Les protégés du duo Devos-Athoumani se sont imposés sur le score de 75 à 73 face aux joueurs du COSPN-GNBC, hier, au Palais des Sports de Mahamasina. Les Mahorais qui ont bien entamé la rencontre ont su garder leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Au premier quart-temps, les Samir et compagnies ont pris le large en menant sur la plus grande marge de 26 à 10. Le réveil des gendarmes et des policiers a sonné lors du second quart-temps où ils ont marqué 20 points contre 9 pour les visiteurs. Le score se rapprochait de 35 à 30 à la pause toujours en faveur de la sélection mahoraise. Au retour des vestiaires, les deux équipes sont bien rentrées dans le match en enchaînant les points. Les maladresses et les précipitations ont handicapé les Elly, Arnold et sa bande à renverser la tendance.

Au money-time, la machine malgache semble bien relancée. Les attaques placées et une défense blindée du duo COSPN-GNBC ont mis à mal les basketteurs mahorais. L'écart gagné d'avance par les Mahorais les a un peu confortés, même s'ils ont beaucoup souffert dans les dernières minutes du match. A 4 secondes de la fin de la rencontre, le tableau affichait un score de 73 à 75. Les Malgaches ont eu l'occasion d'égaliser, mais l'arbitre a refusé les deux derniers points offrant ainsi la victoire aux Mahorais, qui ont conclu leur préparation en terre malgache sur une bonne note. " Nous tirons un bilan très positif. Nous remercions la fédération malgache d'avoir permis cette préparation, car nous avons pu nous entraîner tous les jours avec la possibilité d'accès au Gymnase. Nous étions là pour préparer les jeux, et nous sommes contents que les Malgaches aient joué le jeu.

Ce jour (ndlr hier), nous avons beaucoup misé sur la rapidité si le duo GNBC-COSPN a joué sur l'intérieur. Nous étions ensemble dès le départ et c'est difficile d'unir une équipe en une journée pour les gendarmes et les policiers ", nous a confié Athoumani, coach de la sélection mahoraise. En 2019, en finale des Jeux des Iles à Maurice, Madagascar a battu Mayotte et renoue avec la médaille d'or. " Beaucoup de joueurs malgache ne sont pas là. Madagascar sera très fort chez-eux et notre objectif c'est d'avoir une médaille non pas la première place. Cette ossature sera renforcée par deux joueurs évoluant en métropole et un à Mayotte. Notre groupe sera composé de 20 joueurs pour arriver à 16 dont 4 pour le 3×3 et 12 pour le 5×5 au mois d'août ", a conclu le technicien mahorais.