Madagascar: " Anjomara sy Rivo-Baovao " d'Andry Raobelina - Présent à l'élection présidentielle

L'association " Anjomara sy Rivo-Baovao " (ARB) s'est transformée en parti politique.

Ce fut une occasion pour son président national Andry Raobelina de retracer le parcours effectué par ARB, lors d'une conférence qui s'est tenue, hier après-midi, au Radisson hôtel à Ambodivona. Lors de son discours, le fondateur de ARB a souligné que son parti va présenter des candidats à toutes les élections, notamment la présidentielle et les législatives. Concernant plus précisément la présidentielle, il se pourrait qu'Andry Raobelina soit candidat à la course à la Magistrature suprême, même s'il ne l'a pas dit ouvertement. A cet effet, il a invité les partisans de son parti à surveiller la concrétisation de la refonte de la liste électorale et à s'inscrire sur ladite liste.

Congrès régionaux

A la question des journalistes pour savoir s'il acceptera les résultats des élections ou non, il a répondu " oui, à condition qu'il n'y ait pas de fraude électorale ". Par ailleurs, l'ARB va tenir des congrès régionaux avant la tenue du congrès national. Egalement à propos de son parti, il a fait savoir que l'ARB signifie aussi "Agir - Renaître - Bâtir" et valorise le capital humain, la gestion des ressources stratégiques et humaines et le libéralisme économique. Il a touché mot également de la Constitution et de la IVè République. Et de se demander, est-ce que c'est encore viable ?