Madagascar: Rija Ramanantoanina - La Saint-Valentin continue

Cette année sera riche en célébrations de carrière artistique. Plusieurs artistes de renom ont en effet annoncé vouloir marquer leur jubilé cette année dont Do Rajohnson, qui a déclaré tout récemment qu'il fêtera ses 25 ans de carrière musicale.

A part lui, il y aura également Rija Ramanantoanina, qui fêtera ses 45 ans de scène. Il avoue d'ailleurs être déjà en pleine préparation de cette célébration.

Comme lors du 30e anniversaire de sa carrière, il prévoit un grand concert symphonique au Palais des Sports Mahamasina mais en beaucoup plus grandiose. Une cinquantaine de musiciens et plus de 1.000 chœurs vont l'accompagner dans ce projet.

Aucune date annoncée encore cependant puisqu'il faut attendre les différents événements tels que les Jeux des Îles, entre autres, pour être fixé sur la disponibilité du Palais.

Il annonce également la sortie prochaine de ses nouvelles chansons. Pas de nouvel album par contre.

Son agenda est par ailleurs assez chargé. Depuis le 10 février, il a fêté la Saint-Valentin sur scène dans divers endroits de la capitale, à commencer par un trio inédit avec Elsie et Kiady à l'espace Dera. Suivi d'un autre show de Saint-Valentin au Plaza Ampefiloha avec Bodo et Nate Tex le 11 février dernier et encore un autre à l'espace Nambinintsoa Ivato avec Rinah et Rivo le lendemain.

Un grand cabaret qu'il fera avec Michella à La résidence Mahabo le 18 février prochain clôturera en beauté toutes ces séries de fêtes sur le thème de l'amour pour ce chanteur mythique à la voix suave.

Mais avant cela, il montera encore sur scène au Louvre Antaninarenina pour fêter et chanter l'amour demain soir. Il sera cette fois accompagné de Sasou, une ancienne Pazzapa, qui a déjà collaboré à plusieurs reprises avec lui.

Et comme il s'agit d'une soirée qui rentre dans le cadre de la Saint-Valentin, un spa pour deux sera tiré au sort et offert aux plus chanceux de l'assistance. La soirée débutera à 20 heures.