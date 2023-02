Madagascar: Mihamy Mada Fashion 4 - Cap sur Toamasina

Le monde de la mode monte d'un cran. Du 6 au 8 avril, la quatrième édition du Mihamy Mada Fashion aura lieu à Toamasina.

Pendant trois jours, la ville du port accueillera le gratin de la création et de la haute couture malgache. Se voulant être une vitrine de l'industrie culturelle et créative, Mihamy Mada Fashion met en exergue plusieurs disciplines gravitant autour de la mode, si l'on ne compte que l'art de la coiffure, la maroquinerie, la bijouterie, et les collectes de matières premières.

L'idée est de cultiver l'esprit d'entreprenariat chez les créateurs malgaches d'un côté. Certes, le talent ne manque pas, mais il faut tenir compte de la rigueur, de la qualité, et faire en sorte que le Made In Madagascar réponde désormais aux normes internationales. Et par la même occasion, d'encourager la consommation locale. Par ailleurs les jeunes passionnés, les talents confirmés, tout comme les professionnels sont invités à s'inscrire en écrivant à samcdic2019@gmail.com.

Pour rappel, le début du Mihamy Mada Fashion fut un grand pas dans le cadre de la politique de développement de la mode et du stylisme. Dans le monde, ce domaine arrive en seconde position en matière de croissance économique, voilà pourquoi les organisateurs tiennent à rehausser le " Vita malagasy " au niveau national d'abord et international ensuite.