Madagascar: BNI Madagascar - Un acteur majeur de l'inclusion financière du pays

interview

Depuis le mois de décembre de l'année dernière, BNI Madagascar, le plus grand réseau bancaire de la Grande Ile, couvre désormais la totalité des régions du pays avec l'ouverture de son Agence à Ambovombe Androy. Son Directeur Général Alexandre Mey, nous parle de cette performance.

Qu'est-ce qui motive cette politique de proximité ?

La réussite d'une entreprise se mesure, dit-on, à l'aune de la valeur qu'elle crée d'une part, pour ses clients et ses collaborateurs, et d'autre part, pour l'environnement avec lequel elle est en interaction. Notre Vision est bien claire : faire en sorte que les services bancaires soient à la portée de tous alors que le taux de bancarisation dans notre pays demeure encore modeste avec seulement 10% de la population ayant un accès à une banque. Notre ambition est bien de les rendre accessibles à toutes nos catégories de clients, Particuliers, Professionnels, Entreprises et Institutionnels, et cela, tout au long du parcours de leur vie. BNI Madagascar est le premier réseau bancaire de Madagascar avec aujourd'hui 111 agences et 140 Guichets Automatiques de Banque dans les 23 régions du pays.

De 32 agences en 2014 à 111 agences fin 2022, c'est du jamais vu dans le secteur bancaire malgache, même dans le monde entier.

A.M : Notre mission principale est aujourd'hui de devenir le partenaire bancaire n°1 de tous les Malgaches avec notre réseau bancaire et nos services de banque digitale. Il est vrai que très peu d'établissements bancaires se sont aventurés au cours de cette décennie dans une croissance organique aussi forte que celle posée par BNI Madagascar. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à une personne qui a considérablement contribué à ce formidable projet : c'est Denis Bareau, Directeur Général Adjoint chargé des Particulier et des Professionnels, qui nous a quitté tragiquement en ce début d'année, l'architecte de notre réseau d'agences.

Grâce à son leadership, nous avons ainsi ouvert environ 10 agences en moyenne par an pendant 8 années. Il en faut des femmes et des hommes au caractère bien trempé pour franchir tous les obstacles bien connus de tous : l'état des infrastructures routières pour transporter le cash, l'accès à l'électricité, les besoins énormes en recrutement et formation.

Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter à Ambovombe ?

Les conditions climatiques et l'état des infrastructures routières ne nous ont pas freinés pour ouvrir une agence à Ambovombe dans la région Androy avec ses 900 000 habitants, et pourtant localisée à l'extrême Sud de Madagascar. Cela témoigne de la volonté de BNI Madagascar de prendre une part de responsabilité pour bancariser davantage les malgaches des 23 régions. Et nous en profitons aussi pour saluer les efforts des pouvoirs publics pour réhabiliter le tronçon de la RN13 qui relie Ambovombe à Fort-Dauphin, facilitant ainsi les activités économiques dans la région. L'agence d'Ambovombe revêt une importance particulière pour BNI Madagascar puisqu'elle symbolise notre détermination à nous enraciner dans toutes les régions de la Grande Île avec comme objectif de participer, dans les meilleures conditions, à leur mutation socio-économique.

Vous avez beaucoup parlé d'inclusion financière. Quelle démarche avez-vous adoptée pour avancer dans ce sens ?

Outre la densification de notre réseau, nous sommes aussi une banque pionnière dans le concept de " banque digitale pour tous ". En effet, la politique de proximité appuyée par la banque digitale nous permet d'offrir une meilleure expérience Clients avec des technologies de pointe. Aujourd'hui, les réactions sont positives de la part de nos clients particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels et elles nous réconfortent dans ce choix stratégique de conjuguer proximité humaine et modernité digitale. Nombreuses entreprises grandes ou PME, bailleurs, ou encore ONG, sont séduites par la taille de notre réseau d'agences et notre présence dans toutes les régions du pays. Ces institutions nous font également confiance grâce à notre capacité à nous adapter à leurs nouveaux enjeux technologiques, humains, et commerciaux. La densité de notre réseau a fait également pencher le choix des autorités en notre faveur pour accompagner les programmes nationaux afin de donner à la fois un appui technique et financier à tous les Malgaches désireux d'investir dans une activité productive et inclusive.

Pouvez-vous nous parler de " la banque digitale pour tous " ?

Nous faions le pari que nous pouvons marier banque de réseau et banque digitale dans un écosystème qui au lieu de les opposer peut au contraire en faire des alliés complémentaires. Ouvrir un compte en ligne et demander un crédit en ligne, c'est possible avec BNI Madagascar. Notre banque a créé la plateforme alefa.bni.mg qui permet à nos prospects d'ouvrir un compte bancaire 100% en ligne et d'obtenir un crédit en ligne. Ces deux services permettent de faciliter et d'accélérer la bancarisation par la vulgarisation du crédit. Une première dans le pays ! KRED, notre marque dédiée à la microfinance digitale, avec une équipe nomade équipée des outils technologiques nécessaires, est constamment sur le terrain pour accompagner et proposer aux entrepreneurs semi-formels et informels les solutions financières les plus adéquates et ainsi contribuer au développement de leurs activités. Grâce à un mécanisme d'appui financier, digital, accessible, rapide et simple, elle apporte un soutien important aux TPME et aux PME.