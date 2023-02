Madagascar: Candidats au CEPE et au BEPC - Les premiers examens blancs

Certains établissements scolaires tiennent, ce mois de février, leurs premiers examens blancs de l'année.

A quatre mois des premiers examens officiels, les élèves en classe de 7e et de 3e voient leurs cibles pour cette année scolaire se profiler de plus en plus : les examens du CEPE et du BEPC. Après les deux premiers bimestres de l'année scolaire, en 2022, les élèves ont entamé le troisième bimestre en janvier, avec en perspectives les examens, puis le diplôme qui leur permettront d'accéder au collège pour les uns et au lycée pour les autres.

Ce premier examen blanc, tenu dans la mesure du possible dans les conditions réelles des examens officiels, permet aux élèves de s'auto-évaluer, et aux enseignants, de repérer les élèves en difficulté afin de pouvoir procéder à la remédiation. Jusqu'aux vacances de Pâques, les enseignants des classes de 7e essaient de terminer l'essentiel du programme scolaire afin de pouvoir se consacrer aux révisions durant le reste de l'année, jusqu'à la tenue des examens du CEPE. Pour les élèves de 3e, terminer le programme à la mi-avril est plus difficile. Les révisions intensives sont prévues vers la fin mai ou au début du mois de juin.