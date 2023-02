Madagascar: Café-histoire - Ny niandohan'ny hestika " Mitady ny very ", éclairage nécessaire

L'ébullition politico-littéraire de la période " Mitady ny very " sera discutée lors du café littéraire de samedi à 10h au musée de la Photographie à Anjohy avec la docteure en littérature Ny Hasina Ratsimbazafy.

Période méconnue de l'histoire culturelle malgache, sinon dont les interprétations n'ont pas été mises à jour par les chercheurs et chercheuses. " Mitady ny very " est un des rares mouvements où l'engagement politique, l'art et les écrivains ont été solidaires.

Des générations en communion, une vision de Madagascar par des malgaches, des écrivains et poètes de génie, rassemblement et mise en relation de la littérature nationale, etc. Ce n'est pas seulement le fait poétique, mais c'était tout un système engagé et conscient du devenir national.

Ny Hasina Ratsimbazafy est une fine connaisseuse de cette période charnière. Elle est docteure en langue, littérature et civilisation du monde. Ces recherches ont été axées autour de ce thème, " Les figures de style de Jean Joseph Rabearivelo ", " Poétique des images : le fantastique dans la poésie malgache (de 1932 à nos jours) ", etc.

Elle est également, directrice du " Laboratoire de Littérature et Oralité Malgaches (LLOM) " à l'université d'Antananarivo. Il est sans doute temps de revenir et d'éclairer des zones inconnues du " Mitady ny very ", de plus en plus oublié maintenant.