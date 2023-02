Madagascar: Réponses post-Cheneso - Soutien psychosocial aux enfants et leurs familles

Des activités récréatives, créatives et un accompagnement psychosocial ont été mises à la disposition des enfants accueillis dans les sites d'hébergement après le passage du cyclone Cheneso. Des interventions de ce type aident les enfants à surmonter les traumatismes et à retrouver une vie normale.

Les enfants constituent un groupe de population extrêmement vulnérable qui compte parmi les plus touchés par les risques de catastrophe. C'est dans ce sens que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) est au front pour apporter les premières réponses afin de couvrir les besoins nécessaires dans les régions fortement touchées par le cyclone Cheneso. Il s'agit de Boeny , Vatovavy , Atsimo-Andrefana, Fitovinany et Analanjirofo. Dans le domaine de la protection de l'enfant, la mise en place de l'espace " ami des enfants " a permis d'offrir aux enfants affectés un environnement sécurisé, un soutien sur les plans émotionnels, cognitifs et éducatifs à travers un soutien psychosocial et des activités intégrées. "

Lors de nos descentes dans les sites d'hébergement, certains enfants sont désorientés puisqu'ils ne savent pas quoi faire dans ces endroits. Ils se sentent délaissés lorsque les parents partent au travail " selon le chef de service de la population, du partenariat et du développement social auprès de la direction régionale du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF) Boeny , Philippe Razafimandimby. Ces points ont été évoqués lors de la descente de presse dans la région Boeny pour constater de visu les actions entreprises depuis le passage de Cheneso.

Activités

Pour remédier à ce sentiment d'insécurité, l'UNICEF a appuyé le MPPSPF dans la mise en place d' activités ludiques pour soutenir les enfants dans les sites d'hébergement. 573 enfants dont 211 âgés de moins de 5 ans et 362 âgés de plus de 5 ans ont pu en bénéficier. Des activités récréatives de groupe notamment le foot , ballons prisonniers, jeux traditionnels et corde à sauter ont été organisées. Les enfants ont également pu bénéficier des activités créatives comme le coloriage, la peinture ou encore le puzzle. Les activités communicatives notamment la danse et le " tantara " ne sont pas en reste. Les jeux aident les enfants à améliorer leurs habiletés sociales et de résolution de problèmes grâce aux conseils prodigués par les travailleurs sociaux.