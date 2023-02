Ile Maurice: Drame au Club Med de Pointe aux Canonniers

L'enfant de trois ans qui s'était retrouvé en détresse dans la piscine décède à La Réunion.

Il n'a pu être sauvé. L'enfant âgé de trois ans - un touriste français- qui s'est retrouvé en difficulté dans la piscine du Club Med à Pointe aux Canonniers est décédé mercredi après-midi, 15 février, à la Réunion. D'abord admis à la City Clinic mardi, les autorités ont procédé à son évacuation sanitaire vers l'île sœur, le lendemain.

Dans un communiqué émis le jeudi 16 février, c'est le cœur lourd que la direction du Club Med s'exprime après l'accident survenu le 13 février dernier, dans la piscine de l'établissement situé à Pointe aux Canonniers. L'hôtel affirme avoir apporté soutien et assistance aux parents pour s'assurer que l'enfant soit pris en charge dans les meilleures conditions. "Le protocole de secours a été déclenché (... ) et l'enfant a reçu les premiers soins avant d'être transféré avec diligence à l'hôpital. Malheureusement, malgré tout ce qui a été entrepris, l'enfant n'a pas pu être sauvé. "

Le Club Med ajoute qu'avec l'enquête policière en cours, il ne peut en dire d'avantage. Il continuera à coopérer avec les autorités mauriciennes dans le cadre de l'enquête, tout en soutenant la famille, "de toutes les manières possibles ".

C'est le lundi 13 février dernier que le petit s'est retrouvé en difficulté dans la piscine. C'est un autre enfant qui se trouvait dans l'eau, qui a attiré l'attention du maître-nageur. Au moment des faits, il se trouvait à une distance de cette piscine qui fait 1m75. La police a été alertée. Les enquêteurs ont visionné les images CCTV de l'établissement. Ils estiment que ce sauveteur a fait preuve d'inadvertance.

L'enfant de trois ans aurait lutté dans l'eau pendant quatre minutes jusqu'à ce qu'un autre enfant, le voyant en détresse, ne court avertir le maître-nageur. Ce dernier âgé de 18 ans a été inculpé mardi pour négligence avant de retrouver la liberté conditionnelle. L'accusation provisoire retenue contre ce jeune homme devrait être modifiée suite au décès du petit.

Déclaration du Club Med

Ce 15 Février 2023

C'est le cœur lourd que le Club Med exprime aujourd'hui sa très profonde émotion et ses plus sincères condoléances à la famille de l'enfant de 3 ans, décédé tragiquement après un accident survenu le 13 février 2023 dans la piscine du Club Med de la Pointe aux Canonniers, à l'Ile Maurice.

La Direction et l'équipe du Club Med ont apporté leur soutien et leur assistance aux parents pour s'assurer que l'enfant soit pris en charge dans les meilleures conditions. Le protocole de secours a été déclenché par les responsables du Village et l'enfant a reçu les premiers soins avant d'être transféré avec diligence à l'hôpital. Malheureusement, malgré tout ce qui a été entrepris, l'enfant n'a pas pu être sauvé.

Une enquête étant en cours, nous ne pouvons pas commenter davantage sur la nature et les circonstances de l'accident. Le Club Med continuera à apporter toute sa coopération aux autorités mauriciennes dans le cadre de l'enquête.

Nous réitérons nos plus sincères condoléances à la famille en ces moments les plus difficiles. Nous continuerons à leur apporter soutien et assistance de toutes les manières possibles.