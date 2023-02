Ile Maurice: Silver Bank - Les directeurs convoqués aujourd'hui à la Banque de Maurice

Malgré les assurances données par Silver Bank et la banque de Maurice (BoM) à l'effet que Prateek Gupta n'a aucun intérêt ni de dette à la Silver Bank, on se demande si c'est vrai. Certaines compagnies appartenant à cet Indien accusé d'avoir allégé Trafigura de 577 millions de dollars ne seraient-elles pas clientes à la Silver Bank ? "Tout est possible", nous dit une source au gouvernement. La BoM a en tout cas dépêché deux inspecteurs chevronnés depuis mardi à cette banque pour tout vérifier. En attendant, les directeurs de Silver Bank sont convoqués aujourd'hui à la BoM.

Les dépôts des épargnants et surtout des institutions publiques, comme la NIC, la MHC ou encore la municipalité de Curepipe, sont-ils en sécurité ou risquent-ils d'attendre longtemps et encore une fois comme lorsque Silver Bank s'appelait Banian Tree Bank et avait égaré presque un milliard de roupies ? Le plus grave, la NIC allait y placer Rs 1 milliard additionnelles après les Rs 250 millions. Il semble qu'un autre milliard y ait été placé pour le compte du Trésor, c'est-à-dire le Consolidated Fund. Mais on n'a pas la confirmation de la Silver Bank concernant ce dépôt et l'existence de compte de Prateek Gupta entre autres. La direction de la banque nous a sorti l'argument du... secret bancaire. En tout cas, les comptes de Silver Bank se sont enjolivés dernièrement d'une façon difficile à comprendre.

Les banques aux banquiers

Après plusieurs déconvenues avec certains repreneurs de banque à Maurice, le Fonds monétaire international avait pourtant recommandé à nos autorités de ne plus livrer une banque en déconfiture plus l'épargne des Mauriciens à des individus ou des fonds qui n'ont rien à voir avec la chose bancaire. Et pourtant, on vient de le refaire avec Silver Bank.

Autre interrogation : quels sont les banking credentials de Ginny Gupta, qui détient 75 % des actions de Silver Bank ? Est-elle une "fit and proper person" pour mériter une licence bancaire ? se demande un banquier. Selon nos informations, Ginny Gupta est femme au foyer à Dubaï. Normalement, la Banque de Maurice ne permettait plus depuis l'affaire Delphis Bank à un individu de posséder une position si dominante dans l'actionnariat. "Même si l'on admettait exceptionnellement une telle situation, on accordait un délai à cet actionnaire pour ramener sa position à un niveau acceptable dans l'actionnariat. Comme cela avait été fait pour AfrAsia, par exemple", nous dit notre interlocuteur.

On nous signale aussi que c'est un Géorgien qui est directeur de cette banque. Ce pays est-européen est connu pour la production et l'exportation de métaux, dont raffole Gupta...

La (non)réponse de Silver Bank à nos questions

"Following your questions regarding Silver Bank Limited, we wish to highlight that we have always adopted a transparent approach within the parameters of the law. Given that your questions relate to personal banking matters and confidentiality issues, we will not be able to disclose any information as per the Banking Act 2004 Section 64. Indeed, the above-mentioned section states that "directors and employees of financial institutions regulated by the Bank of Mauritius ('Bank) are proscribed from disclosing information relating to the affairs of any of their customers including any deposits, borrowings or transactions or other personal, financial or business affairs, without the consent of the customer or his personal representative". As such, we would appreciate if you could redirect your questions to the relevant regulatory banking authority."

L'épouse de Gupta sert-elle de prête-nom à un "senior minister" ?

C'est une information venant d'une source fiable. Et qui, si avérée, pourrait expliquer les largesses du gouvernement envers les Gupta et les velléités d'un cover-up. On ne sait pas si l'ICAC ou la FIU se penchera sur ce cas.