Madagascar: Ambohipo - Le coordonnateur politique du VMF tué à son domicile

Le coordonnateur général du VMF "Vondron'olona miaro ny fitondrana " ou groupement de soutien pour le régime, a été tué à son domicile à Ambohipo.

Sous le nom de Lalao Rabezanahary, il était le président adjoint d'une association de jeunes avec la mère du petit Allan tué sauvagement à Andavamamba ce week-end. Selon une source proche de l'affaire, l'homme a été attaqué dans sa maison ce samedi. Mais ce n'est que ce mardi que des proches se sont rendus chez lui après quelques jours de silence inquiétant de la victime. Il était encore en vie à l'arrivée des secours. Son corps présentait des blessures graves sur son dos et sous ses aisselles.

On l'a blessé avec des objets contondants. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital mais il est décédé à mi-chemin de l'hôpital. Jointes par téléphone, les personnes de la même famille politique que Lalao Rabezanahary ont fait part de leur tristesse : " Aucun mot ne peut définir cette atrocité, nous condamnons toute forme de violence et réclamons justice ". " Mes pensées vont à la famille et aux proches de Lalao Rabezanahary. En trois jours, on a perdu des innocents, ce sont des crimes odieux et absurdes ", déclare un de ses confrères. " Pour tous les Malagasy, nous sommes mobilisés contre l'insécurité ", déclarent d'autres. Lalao Rabezanahary est un homme calme, intègre et sans histoire d'après ses proches.

Il a toujours été au chevet de tous et n'a eu de problème personnel avec personne. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs du crime. La police n'exclut aucune piste. " Nous recherchons les auteurs du crime ", déclare une source policière. " Nous enquêtons dans toutes les directions et n'excluons aucun mobile, privé, politique ou autres, et pour le moment, nous n'avons pas encore d'indications sur les coupables et, surtout, rien sur le mobile ", a-t-elle ajouté.