Madagascar: Musique - Nialy To à la Teinturerie

Ce n'est pas la discrétion qui l'étouffe, pourtant, Nialy To est un de ces talents qui vaut la peine d'être découvert.

Créé en 2010, le quartet Nialy To possède aujourd'hui plus d'une trentaine de compositions autour de la musique soul. Adepte des soirées intimistes, la bande a choisi d'animer une soirée cozy à la Teinturerie Ampasanimalo vendredi, histoire de continuer de tracer son bonhomme de chemin dans la musique. Le groupe vise à insérer la musique soul au niveau de l'industrie de la musique, tout en mettant en valeur les arts oratoires malgaches. Le groupe verse essentiellement dans de la soul et du R&B avec une petite touche jazzy.

Les noctambules d'il y a une dizaine d'années les ont connus. Nialy To, le leader et fondateur du groupe a commencé l'aventure très tôt. " Je me suis vite familiarisé avec le public dès mon enfance, en commençant à chanter dans les fêtes familiales et scolaires. Je décide de réaliser ma passion " relate-t-il. C'est en 2011 qu'il signe son premier album baptisé " To ". Il s'est consacré à la fois à la promotion de son premier album et à la préparation du second pendant deux ans. C'est ainsi que " Tombon'andro " voit le jour. Son DVD live contient neuf chansons et deux clips vidéos.

Fan incontestable de grosses pointures telles que Whitney Houston, Brian McKnight, Donny Hathaway ou encore de Stevie Wonder, Nialy To est à la fois auteur, compositeur, arrangeur mais aussi interprète. Par ailleurs, Nirintsoa Idealy Ranaivojaona, de son vrai nom, a été nommé au RDJ Mozika awards de cette année. Sa reprise de " Mifona " de Unik était dans la catégorie " cover milamina ". Depuis sa création, le Groupe Nialy To compte un chanteur et quatre musiciens dont un claviériste, un guitariste, un bassiste et un batteur.