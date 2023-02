Madagascar: Evénementiels - SPI Forello rachète les activités de l'agence Première Ligne

Plus connue sous le nom de Hazovato immobilier, la société SPI Forello a décidé de racheter les activités de l'agence Première Ligne, spécialisée dans le domaine de l'organisation des salons économiques à Madagascar.

Depuis ses 25 ans d'existence, cette agence a pu organiser 65 salons de différentes thématiques pour ne citer que la Foire Internationale de Madagascar et le Salon International de l'Habitat. " Notre croissance, rentable et continue, est le résultat de la confiance de nos exposants que nous appelons presque " nos amis " ainsi que l'appui efficace de nos sponsors et partenaires sans oublier les pouvoirs publics ", a exprimé le directeur général de l'agence Première Ligne. Et il est à noter que ces deux entreprises ont travaillé main dans la main depuis dix ans, tout en créant des liens forts entre elles, dans le cadre de l'organisation des événements qui se tiennent tout le temps au parc des expositions Forello à Tanjombato. " Nous avons pu entre autres, traverser la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 grâce à la bienveillance de ce partenaire. Comme il était convenu depuis de nombreuses années, nous devons passer la main en 2023. Ce rachat de l'agence par la société SPI Forello, constitue une meilleure solution pour conserver les activités ô combien nécessaires pour le développement économique de la Grande île ", a-t-il enchaîné.

Satisfaction des clients

De son côté, SPI Forello s'engage à appliquer les mêmes principes de saine gestion commerciale ainsi que le même modèle d'affaire axé sur la qualité. En revanche, " nous allons procéder à des innovations dans le domaine de l'exposition en vue de créer plus de valeur ajoutée tant pour les exposants et les partenaires que les visiteurs ", a fait savoir Gérard Monloup, le directeur de la société SPI Forello. Et lui de préciser que la satisfaction et l'engagement des clients seront une priorité. " Il est impératif que les exposants confirment la satisfaction de leurs clients qui constitue un élément clé de leur propre satisfaction. Ce qui permettra de contribuer à la croissance de chacun et au succès des différents salons organisés selon les normes internationales et dont Madagascar a tant besoin pour sa relance économique ", a-t-il enchaîné.

Opportunités d'affaires

Par ailleurs, ce nouvel organisateur des événements économiques s'engage à surpasser toutes les attentes des parties prenantes dans les années à venir tout en continuant à réaliser la vision de l'agence Première Ligne, qui est de mettre en avant l'image de Madagascar. SPI Forello ne ménagera pas non plus ses efforts pour promouvoir toutes les opportunités d'affaires et d'investissements dans la Grande île à l'échelle internationale afin d'attirer des investisseurs provenant des quatre coins du monde. A titre d'illustration, de nombreux produits innovants et transformés sont lancés dans le cadre du Salon International de l'Agriculture. C'est en même temps une occasion pour les petits producteurs soutenus par des projets ou programmes sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, de trouver des débouchés à leurs récoltes. Le développement de l'agri-business dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'agrégation agricole, n'est pas en reste.