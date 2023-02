Madagascar: Football - OPL Awards 2022 - Les journalistes sportifs participeront à l'élection

Le Championnat de Madagascar de football Orange Pro League (OPL) a permis à l'éclosion de plusieurs joueurs dont les éléments du Barea A' lors du CHAN en Algérie récemment.

L'association des clubs de football élites de Madagascar (CFEM) a lancé les votes des meilleurs joueurs de la saison 2022. Les votes se feront par poste afin de former les onze types de l'année dont le meilleur gardien de but, les meilleurs défenseurs, milieux, et attaquants. Les votes seront rendus publics. Les listes des meilleurs joueurs par poste étaient publiées sur la page Facebook de l'Orange Pro League.

Le choix est réservé au public dont les noms qui reçoivent le plus de réactions seront récompensés. En effet, un trophée sera décerné au meilleur joueur élu par les journalistes sportifs et les membres de l'association CFEM. Ils auront un large choix entre Arohasina Andrianarimanana " Dax ", Zakanirina Rakotoasimbola " Nina ", Louis Stéphano Randrianisondrotra, Lalaina Rafanomezantsoa et Rojololalaina Andriamanjato. Cinq joueurs des Barea Chan en Algérie seront en quête pour ce trophée. Tous les votes seront bouclés le 24 février, tandis que la cérémonie de remise des trophées baptisée OPL Awards 2022 se déroulera au début mars prochain.