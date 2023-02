Sénégal: Amadou Manel Fall, Dg TooShare - " Notre plateforme prône une approche inclusive de la formation "

Dans cet entretien, Amadou Manel Fall, Directeur général de Tooshare, le réseau social qui veut révolutionner l'apprentissage explique les enjeux, le mode d'emploi. Il dresse par ailleurs le bilan de la première année.

Il y a un an, vous lanciez TooShare. Le premier réseau social éducatif africain. Quel bilan tirez-vous ?

Tooshare a été lancé il y a un peu plus d'un an. C'est une solution qui permet d'agréger tout l'écosystème éducatif du point de vue digital. Dans les partenariats nous travaillons avec les instituts de formation, les universités, les établissements scolaires... Ce sont des partenariats avec les entreprises pour la formation continue de leur personnel pour avoir également la possibilité de rencontrer une communauté de jeunes qui ont été formés et peut-être qui peuvent effectivement répondre à des besoins de recrutement et aussi pallier la question de l'employabilité qui est une question très accrue dans nos états. Ce sont des professeurs, des gens d'expérience qui ont cette expérience à partager avec des jeunes africains. Donc c'est tout un écosystème.

Vous créez vous-même le contenu ou bien ?

Nous sommes une plateforme ouverte. Nous sommes ouverts à tous ceux qui ont le désir ou le souci de partager cette expérience, cette compétence, cette connaissance qui peut permettre aux apprenants, aux usagers de la plateforme de monter en compétences et de développer des skills et d'avoir des formations qui leur permettent demain de pouvoir offrir leurs compétences en Afrique et à travers le monde.

Nous avons des gens qui viennent uniquement pour avoir un apprentissage dans les langues locales. Que ça soit en Wolof, peut-être en Serere, en Diola, en Bambara, en Malinké, en Swahili... Donc ce que nous donnons, c'est la possibilité à tous ceux qui sont intéressés par l'apprentissage de ces langues de pouvoir rencontrer en face, une communauté de personnes ayant cette expérience et prêtes à la partager. Donc des gens qui peuvent effectivement nous donner un cours dans ces différentes langues ou dans des matières, des sujets, des thématiques, qui peuvent vous apporter un plus dans votre formation ou votre parcours. C'est ce que To Share essaye de faire. Nous ne nous autoproclamons pas comme étant des professeurs ayant une science dans tous ces domaines. Nous mettons en relation ceux qui désirent apprendre avec ceux qui sont en possession de cette connaissance ou de cette expérience et qu'ils sont prêts à partager. Grâce au numérique, notre plateforme prône une approche inclusive de la formation.

Mais généralement, il y a un déphasage entre l'offre de formation et les besoins de l'entreprise. Est-ce que c'est pris en compte ?

Nous avons très tôt impliqué les entreprises. Dès le lancement, nous accueillons pas mal d'entreprises sur la plateforme à travers les pages pro. Nous accueillons également des instituts de formation, des écoles et universités qui peuvent prendre en compte les besoins exprimés par les entreprises de manière que par rapport à la formation qui est développée sur la plateforme, qu'il y ait une adéquation avec les emplois disponibles dans ces entreprises là. Aujourd'hui, nous avons plus de 6300 cours disponibles gratuitement sur la plateforme avec des matières et sujets très divers. Mais nous ne nous arrêtons pas là, nous donnons la possibilité aux usagers de créer du contenu pédagogique en fonction de leurs besoins. Et ça c'est une des particularités de la plateforme. C'est que vous pouvez créer un cours, et un système d'évaluation de ce cours ou des apprenants. Vous pouvez également avoir de la ressource pour créer du contenu spécifique sur la plateforme. Nous créons cet écosystème, cet environnement pour favoriser l'apprentissage et le partage d'expériences sur la plateforme.

Que gagne le créateur de contenus qui vient chez vous ?

D'abord, c'est d'appartenir à une communauté africaine probablement avec les mêmes problèmes, les mêmes soucis et ayant le désir d'avoir les mêmes réponses, que ça soit culturellement, socialement etc... D'où l'importance du réseau social Tooshare. Et donc nous pensons que pour un créateur de contenu, c'est un aspect assez intéressant. L'autre chose c'est l'environnement. Le créateur de contenus peut rendre accessible son contenu soit sur le réseau social, soit de manière spécifique dans le cadre de formation, de class-room dédiés au partage de ce contenu là. Donc dans les médiathèques que nous avons, du contenu peut être posté et donc c'est toutes ces solutions technologiques que nous offrons au niveau de la plateforme.

En termes de chiffres, quel bilan tirez-vous de la première année ?

C'est un bilan satisfaisant. Du point de vue technologique, c'est le fait d'avoir réussi le pari d'une plateforme qui correspond aux normes internationales, qui est en mesure d'accueillir aujourd'hui une communauté de 10 millions d'usagers. Une plateforme sûre, résiliente, qui peut être accessible partout en Afrique et qui donne un accès à toute la communauté d'apprenants. Que ce soit les usagers apprenants, les professeurs également qui sont en situation de partager leur expérience et leur savoir-faire auprès d'une population jeune et moins jeune.