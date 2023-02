Sénégal: Réunification - La Gauche sénégalaise cherche sa voie

L'unité de la Gauche est devenue, aujourd'hui, une urgence, un impératif catégorique, soulignent les signataires de " l'appel à la réunification de la grande famille de la Gauche sénégalaise ".

Le contexte international et africain actuel, les récents développements inquiétants de notre situation nationale, constituent un motif supplémentaire et suffisant pour les forces de Gauche de se retrouver, souligne le communiqué parvenu à notre rédaction.

Les forces de Gauche sont condamnées à réaliser leur unité afin d'être en mesure de jouer pleinement le rôle qui est attendu d'elles. Face à cette situation, elles sont appelées à prendre leurs responsabilités, soulignent-ils dans le communiqué. Les membres de cet appel se disent condamnées à réaliser leur unité afin d'être en mesure de jouer pleinement le rôle qui est attendu d'elles.

Ainsi, les forces de Gauche : communistes, socialistes, socio-démocrates, nationalistes, écologistes ont décidé : " de construire une nouvelle Gauche plurielle, unie, démocratique, laïque et panafricaniste, ouverte et inclusive, autour des conclusions des Assises nationales avec un discours nouveau et des méthodes nouvelles;

d'organiser les Assises de la Gauche plurielle sur la base de termes de références consensuels afin de créer une vaste organisation des partis et mouvements de la Gauche plurielle. Ces Assises seront aussi l'occasion d'aborder toutes les questions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles qui agitent le pays; de lancer un appel pressant à toutes les organisations et individualités intéressées à rejoindre notre initiative afin de mettre un coup d'arrêt à la division et à la dispersion de la Gauche ", souligne le texte.