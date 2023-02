Sénégal: Procès en Diffamation - Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang à la barre, ce jeudi

Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang sont convoqués, ce jeudi, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Prévenu dans cette affaire, le maire de Ziguinchor est poursuivi pour diffamation, injures publiques et faux et usages de faux au préjudice du ministre Mame Mbaye Niang.

Ousmane Sonko sera-t-il devant le prétoire du tribunal correctionnel de Dakar ce jeudi ? Fera-t-il faux bond à la justice comme la dernière fois ? En tout cas son procès en diffamation contre le ministre Mbaye Niang rouvre aujourd'hui. L'affaire, enrôlée pour la première fois le 2 février dernier, a été évoquée à la barre avant d'être renvoyée pour aujourd'hui sur la demande des avocats du maire de Ziguinchor.

Ces derniers avaient soulevé et défendu deux motifs pour solliciter et obtenir le renvoi. D'abord, ils avaient soutenu qu'il y avait des avocats nouvellement constitués dans l'affaire et qui voudraient s'imprégner du dossier avant le démarrage des débats au fond. Ensuite, ils avaient fait savoir que leur client n'avait pas légalement reçu sa convocation. Ce dernier motif a été battu en brèche par le maître des poursuites, persistant que la convocation a été bel et bien envoyée au leader de Pastef Les Patriotes. Mieux, le représentant du ministère public, entrant dans les détails, avait même indiqué que, sur instruction d'Ousmane Sonko, a été remis à un certain Lamine Sonko, résidant à la cité Keur Gorgui et qui avait apposé sa signature sur la convocation.

Prévenu dans cette affaire, Ousmane Sonko est poursuivi pour diffamation, injures publiques et faux et usages de faux au préjudice du ministre Mame Mbaye Niang. Celui-ci reproche à l'édile de Ziguinchor ses accusations selon lesquelles il a été épinglé dans le rapport de l'Inspection générale d'Etat pour sa gestion des fonds du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) estimés à 29 milliards de francs CFA. Des allégations battues en brèche par le ministre Mame Mbaye Niang qui a saisi la justice pour qu'elle situe la vérité dans cette affaire. Présent au tribunal le 2 février dernier, Mame Mbaye Niang avait dénoncé l'absence du leader de Pastef Les Patriotes. " Quand on a le courage de diffamer quelqu'un, on doit avoir le courage de venir l'affronter au tribunal et montrer ses preuves ", avait déclaré le ministre Mame Mbaye Niang, défiant son protagoniste.