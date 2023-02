Sénégal: Lutte - Bombardier, le début de la fin ?

Dimanche dernier, Serigne Dia, plus connu sous le nom de " Bombardier ", a enregistré sa deuxième défaite contre Tapha Tine. Un triomphe sans gloire du chef de file de l'écurie de Baol Mbollo, mais qui pourrait bien sonner le glas du champion mbourois qui prend de l'âge.

À 46 ans, Bombardier a-t-il largué tous ses missiles ? Tout porte à le croire. Et pourtant, le combat perdu le 27 mars 2022 par le B52 contre Eumeu Sène sonnait comme les prémices d'une fin de carrière démarrée en avril 1995. Depuis sa première défaite en juillet 1998 contre Tyson 2, Bombardier a mordu la poussière à trois reprises face à Yekini (2000, 2004, 2011). Il a également perdu contre Baboye (2006), Gris Bordeaux (2007), Tapha Tine (2012) et Eumeu Sène (2018, 2022). En plus d'un quart de siècle de présence dans l'arène, le champion mbourois a remporté 18 victoires. Les plus mémorables restent celles contre Modou Lô (2015), Balla Gaye (2014, 2022), Tyson (2002, 2007), Baboye (2013), Boy Kaïré (1999), Zale Lô (2002). Son succès contre Tapha Guèye, le Tigre de Fass, le 29 juillet 2001, l'avait propulsé dans la cour des grands. Et il y restera pendant deux décennies, sans jamais en ressortir. Mais la trajectoire de Bombardier n'a pas été un long fleuve tranquille.

Le 25 décembre 2002, alors que le monde de la lutte misait sur Mohamed Ndao " Tyson " qui avait réussi à faire mordre la poussière aux redoutables lutteurs de l'époque, le B52 avait réussi à mettre fin à l'invincibilité du leader de la génération Boul Faalé. Et devient roi des arènes. Mais, le règne du géant mbourois, très contesté d'ailleurs, sera très éphémère (1 an, 3 mois et 5 jours). Yakhya Diop Yékini, qui l'avait déjà défait en 1999, va le détrôner le 30 mars 2004. Depuis, sa carte de visite a été altérée de quelques revers (face à Baboye le 16 avril 2006, puis contre Gris Bordeaux, le 22 juillet 2007). Le 8 juin 2014, il marque à nouveau l'histoire de la lutte en devenant le premier lutteur à reconquérir la couronne de roi des arènes après l'avoir perdu huit ans plus tôt. Une retentissante victoire sur Balla Gaye 2, qui avait déchu Yékini de son titre, le 22 avril 2012, lui avait permis de réussir cette prouesse. Avec cette victoire, Bombardier devient le seul lutteur de l'histoire à porter le titre de Roi des arènes à deux reprises. Dans la foulée, il fera mordre la poussière à Modou Lô le 25 juillet 2015. Le 28 juillet 2018, Bombardier perd à nouveau son titre qu'il n'aura défendu qu'à deux reprises. Eumeu Sène est passé par là.

L'on se rappelle qu'aux lendemains de sa victoire sur le " Lion " de Guédiawaye, Bombardier criait à qui voulait l'entendre qu'il n'avait encore rien montré de ses capacités et de ses prouesses techniques. " Ils verront mes qualités lors de mes prochains combats et là, ils sauront que j'ai beaucoup de bagages avec moi ", disait-il dans l'ivresse de sa belle performance. Depuis, le B52 a peiné à convaincre les amateurs les plus avertis qui sont restés sur leur faim. Et dimanche dernier, c'est un Bombardier rongé par l'âge, qui n'avait donc plus ses jambes de 20 ans, qui s'est présenté face à Tapha Tine. Ce semblant de choc s'est achevé sur une triste note. Le mastodonte mbourois a été victime, pendant le combat, d'une blessure qui l'a obligé à abandonner. Un abandon qui profite au " Géant " du Baol qui prend encore le dessus après leur première confrontation en 2012.

Avec cette dixième déconvenue, l'on voit mal comment Bombardier pourrait relancer sa carrière, lui qui flirte avec la retraite et qui fait partie des lutteurs ayant connu le plus d'années blanches (11) dans l'arène. Et la montée en puissance des jeunes lutteurs (Boy Niang, Reug Reug, Ama Baldé) pourrait ne pas lui faciliter la tâche.