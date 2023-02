Cameroun: Paul Biya à la fois courtisé et isolé.

Le président du Cameroun vient de fêter ses 90 ans, 40 ans au pouvoir et plus de 50 ans de haute administration. Un bilan qui le place au centre de toutes les convoitises ou admiration se mêle les critiques les plus acerbes. L'odieux assassinat du journaliste Martinez Zogo est venu remettre au gout du jour la question de l'alternance au pouvoir. La presse s'en délecte.

Le journal Repères pense que " Paul Biya, " le don du ciel " ". Le chef de l'Etat a fêté ce 13 février 2023 son 90e anniversaire. Au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, les festivités se sont déroulées en présence de son représentant Ferdinand Ngoh Ngoh qui, à cette occasion exceptionnelle, a magnifié l'action du président sur les plans politiques et socioéconomique. Le ministre d'Etat, Sgpr, prenant la parole dans cette enceinte de 5000 places assises, au milieu des membres du gouvernement, a par ailleurs invité les jeunes venus en grand nombre, à accompagner le président dans sa grande œuvre de modernisation du Cameroun.

Cependant que le Point Hebdo estime pour la Gouvernance que -Paul Biya est " Seul... ". Enigmatique et imprévisible, craint et redouté. Depuis 41 ans, il est toujours bien calé dans le fauteuil présidentiel. Fixant le tempo, construisant la démocratie et, se jouant de ses proches. Comme des opposants. Qui est le président de la République du Cameroun ? Où veut-il aller et avec qui ? Pourquoi le Chef de l'Etat jouerait-il cavalier seul ?

Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais parti au pouvoir à Yaoundé se deploie dans la sanaga maritime. A l'occasion de la Fête de la Jeunesse : " Le Rdpc marque la 57 ème édition à Edea ". Pour Afric Infos, C'est par milliers que les militants et sympathisants du parti du président, Paul Biya, ont pris d'assaut la place des fêtes de la " ville-lumière " pour célébrer ce grand événement, dans une ferveur patriotique, à côté des jeunes, le 11 février dernier. Aussi très en phase avec les militants, le maire de l'arrondissement d'Edea 1er qui plus est le président de section Rdpc Sanaga Maritime Centre, en l'occurrence Bernard Missinga, le Maire de la ville d'Edea Dr Nlend Albert Emmanuel et le Ministre des Transports, fils de Batombé etc... .

En attendant, on se bouscule aux portillons de la chambre haute du parlement dans le cadre des senatoriales qui ont lieu le 12 mars prochain. Sur le sujet, EcoMatin s'interroge " Pourquoi le milieu des affaires s'intéresse au Sénat ". Françoise Puene, Ntube Agnès Ndoke, épse Ndjock, Sylvestre Ngouchingue, Célestin Ketchanga, Dieudonné Dikabo, Grégoire Mba Mba... le Sénat fait courir les opérateurs économiques camerounais en témoigne la liste des candidats récemment publiées par Elecam, l'organe en charge de l'organisation des élections dans le pays.

Bien sûr, la tendance n'est pas nouvelle, car elle était déjà visible lors des deux premières mandatures du Sénat camerounais, mais bien avant encore, à l'Assemblée nationale leur droit à se présenter à cette élection... (EcoMatin P.10) décrypte les réelles motivations de ces hommes et femmes, plutôt fortunés, mais prêts à tout pour avoir leur place bien au chaud au sénat camerounais pour les 5 prochaines années

L'Affaire Martinez Zogo, qui fait la résistance dans l'actualité apporte un nouvel épisode : " Quand le tribalisme s'y mêle ". Pour le journal La Patrie, L'assassinat du journaliste Martinez Zogo n'a pas fini d'alimenter les débats. Alors que l'enquête suit son cours, l'on assiste chaque jour à de nouveaux rebondissements. C'est le cas du communiqué des chefs Sawa et les réactions Toupouri sur les réseaux sociaux qui viennent donner un caractère tribal à l'affaire.

Sur la plan économique, le Financement de l'agro-industrie révèle " Ce que le Gicam et le MEDEF proposent aux entreprises ". le journal Economie du Cameroun écrit qu' Après la visite de Emmanuel Macron au Cameroun en juillet 2022, le patronat camerounais en union avec le Mouvement des entreprises de France International (MEDEF International) et l'initiative ALFA ont présélectionné 138 entreprises locales qui devront renforcer la sécurité alimentaire au Cameroun.