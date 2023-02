Gambie: Un soldat témoigne dans le procès du coup d'état déjoué

Le caporal Barra Touray, un résident de Daru Busumbala, a témoigné mardi dans le procès du coup d'état déjoué impliquant quatre membres des forces armées gambiennes et un policier.

Les cinq accusés sont jugés pour cinq chefs d'accusation : trahison, dissimulation de trahison et incitation à la mutinerie. Les accusés dans ce procès sont : Le caporal Sanna Fadera (chef présumé du réseau), le sergent Gibril Darboe, le caporal Ebrima Sannoh, le caporal Omar Njie et le sous-inspecteur Fabakary Jawara (police).

Le caporal Barra Touray, lors de son témoignage devant le juge Basiru Mahoney, a déclaré que Sanna Fadera avait planifié le renversement du gouvernement du Président Adama Barrow. Le témoin, Barra Touray, faisait partie des accusés et a été libéré par la cour.

Le caporal Barra Touray a déclaré qu'il avait fait la connaissance de Sanna Fadera et d'Omar Njie. Il a déclaré que la seule fois où il a rencontré Sanna Fadera, c'était à la caserne Yundum, lorsque le prétendu chef du coup d'état est venu changer son béret. Il a expliqué que Fadera avait demandé à la Police Militaire (RP) de la caserne d'entamer des recherches pour le retrouver. Après avoir échangé des salutations, le témoin a déclaré que Fadera lui a révélé qu'il avait l'intention de renverser le Président. Le témoin a déclaré que cela s'est produit il y a plus de six (6) à huit (8) mois.

" Il (Sanna Fadera) a commencé à me dévoiler ses intentions - il avait l'intention de renverser le gouvernement en place ", a déclaré Touray.

Il a ajouté que Fadera a évoqué les problèmes liés à la présence de l'ECOMIG dans le pays, les problèmes de promotion dans l'armée, le bien-être des membres des forces armées gambiennes et le sujet concernant les missions (internationales).

" Je lui ai dit que de toute façon, je n'étais nullement en mesure de prendre une telle décision sur le champ ", a déclaré le témoin.

Le témoin a déclaré que Sanna Fadera est entré en contact avec lui en octobre 2022.

" Cette fois, il (Sanna Fadera), m'a fait part de son intention à mon égard. Il m'a demandé de l'aider à convaincre certains soldats du bataillon Yundum de participer au coup d'état. Je lui ai dit que je ne pourrais convaincre aucun soldat sur ce sujet. Il (Sanna Fadera) a dit ok, et je lui ai alors dit qu'avant de prendre part à ce (coup d'état), j'avais besoin de voir son plan opérationnel et la conversation a pris fin ", a déclaré Touray.

Il a déclaré que Sanna Fadera l'a appelé à une date ultérieure et lui a demandé de voir le caporal Omar Njie (4ème accusé) pour le plan opérationnel. Il a témoigné que le lendemain matin, il a vu Omar Njie et l'a informé de sa conversation avec Sanna Fadera.

" Il (Omar Njie) m'a dit qu'à l'heure actuelle, il n'était nullement en possession du plan d'opération, mais qu'il viendrait dans ma chambre après le travail. Ce qu'il n'a jamais fait ", a déclaré Touray.

Le témoin a déclaré qu'il avait envoyé un message à Sanna Fadera indiquant qu'Omar Njie l'évitait, mais qu'après avoir envoyé le message, Sanna Fadera ne lui a jamais adressé de réponse.

Il a déclaré que le 18 décembre 2022, Sanna Fadera a pris contact avec lui le matin en vue de l'informer d'une réunion qu'ils devaient tenir.

" Il n'a pas donné d'informations sur la réunion. Il (Sanna Fadera) m'a seulement révélé qu'une réunion devait avoir lieu ", a déclaré Touray.

Il a ajouté que dans la soirée, Sanna a pris contact avec lui pour lui dire de ne pas avoir de craintes et que c'est la dernière fois qu'il a été en contact avec Sanna Fadera. Le témoin a déclaré avoir été arrêté le 20 décembre 2022 vers 14 heures.

Lors du contre-interrogatoire, le témoin a déclaré qu'il a été soldat pendant 15 à 16 ans. Le témoin a déclaré qu'un caporal suppléant ne peut avoir que trois hommes sous son commandement - également appelés équipe de tir dans le jargon militaire.

Le témoin a indiqué qu'il avait été arrêté le 20 décembre 2022 et qu'il n'avait été informé du motif de son arrestation que le 6 janvier 2023, date à laquelle il s'est rendu au quartier général de la police à Banjul. Il a ajouté que c'est le même jour qu'il a été traduit devant le Tribunal de Première Instance de Banjul pour trahison et infractions connexes.

Deux actes d'accusation - l'un étant l'acte d'accusation et l'autre l'acte d'accusation modifié - ont été présentés et marqués comme DE1 et DE2.

Le témoin a indiqué avoir été détenu pendant 17 jours avant d'être conduit au tribunal. Il a informé la Cour qu'il avait été libéré par le tribunal le 26 janvier 2023 mais qu'il était toujours sous "protection". Il a revelé qu'il a été détenu à l'Atlantic Hotel pendant un jour avant d'être transféré à Kotu où il est actuellement sous la surveillance des services de renseignement militaires.

" Je n'ai rencontré Sanna Fadera qu'une seule fois et c'était le jour où il est venu à la caserne Yundum pour l'ordonnance ", a déclaré le témoin.

Le témoin n'a cependant pu dire le nombre de fois où il a parlé avec Sanna Fadera au téléphone. Il a ajouté qu'il n'avait jamais vu le plan opérationnel du coup d'État.

L'affaire a été ajournée au 16 février pour la poursuite de l'audience à 13 heures.

