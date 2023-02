Afrique: Des opportunités d'affaires que l'Inde entend saisir au Togo

Sanjiv Tandon, l'ambassadeur de la République de l'Inde au Togo, annonce la disponibilité de son pays à accompagner le secteur agricole togolais qui est dans une dynamique de modernisation, par un accent sur la mécanisation et l'irrigation.

Ses ambitions du gouvernement indien en faveur du pays partenaire ont été reaffirmées le 26 janvier dernier lors de la célébration à Lomé par la communauté indienne de la " Republic Day " (Journée de la République), autrement dit l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Inde.

" L'Ambassade reconnaît que l'agriculture est le domaine prioritaire du Togo au regard du Plan National de Développement et de la Feuille de Route 2020-2025 du Togo. Les représentants de l'ambassade, dans leurs interactions avec la communauté d'affaires indienne, les sensibilisent invariablement à la nécessité d'améliorer la mécanisation agricole et les techniques d'irrigation ", indiqué l'ambassadeur Sanjiv Tandon en évoquant les bonnes relations entre le Togo et l'Inde.

En effet, il ressort des statistiques publiée par l'Ambassade que depuis qu'ils ouvert leurs bureaux le 02 février 2022, l'Ambassade a délivré 830 visas à des ressortissants togolais dans divers cadres comme renforcement des capacités, partenariat pour le développement, liens commerciaux et économiques, les liens en matière d'éducation et de développement des compétences, coopération par le biais de cadres de coopération institutionnels, coopération dans le domaine des médicaments traditionnels, parmi plusieurs autres domaines.

" L'ambassade apprécie beaucoup l'accent mis par le Togo sur la transformation locale et les opportunités qu'elle offre aux entreprises indiennes. Pour cela, nous prenons les dispositions pour sensibiliser autant que possible la communauté d'affaires indienne à ces opportunités. Il y a eu des progrès notables dans le commerce bilatéral entre l'Inde et le Togo et nos liens économiques sont également en expansion ", fait savoir Sanjiv Tandon qui a encore saisi la célébration du 26 janvier dernier pour échanger avec ses compatriotes sur le sujet.

Au plan économique par exemple, l'Inde a accueilli l'année dernière une délégation gouvernementale conduite par la Ministre de la Promotion des Investissements Rose Kayi MIVEDOR pour participer au Conclave CII-Exim Bank. Une forte délégation d'affaires a accompagné Madame la Ministre et la délégation a organisé des road shows en Inde pour présenter à la communauté d'affaires indienne les opportunités d'investissement au Togo. Cette visite a contribué à développer le commerce bilatéral et les liens économiques.

Ailleurs, une visite en Inde en octobre 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Professeur Majesté Ihou WATEBA a marqué le volet développement des compétences. Cette visite a permis de conclure des cadres de coopération institutionnelle avec certaines des universités techniques indiennes dans le but de construire et de renforcer les liens éducatifs et de développer des compétences entre l'Inde et le Togo.

Ainsi, dans la suite logique de l'organisation en avril 2022 de la première édition " India Education Fair " ou Salon indien de l'éducation, la seconde édition est prévue pour le 21 février prochain toujours à Lomé.