Sénégal: Fraude aux examens et concours - Trois élèves gendarmes pris avec de faux Bfem emprisonnés

Le juge des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar a condamné à 15 jours ferme trois élèves gendarmes pour fraude aux examens et concours. Le trio avait réussi au concours de la gendarmerie nationale avec de faux diplômes.

Leur désir était de rejoindre les rangs de la gendarmerie. Ne remplissant pas les critères puisqu'ils n'ont pas le Brevet de fin d'études moyennes (Bfem), A. Sène, M. B. Traoré et Ch. T. Faye ont cherché de faux diplômes et ont fait le concours avec. Hélas, leur rêve de porter la tenue bleue a été brisé puisque le faux a été décelé alors qu'ils avaient même entamé la formation. Attraits à la barre des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar pour fraude aux examens et concours, ils ont reconnu les faits. A. Sène a révélé avoir obtenu le faux diplôme à 50.000 FCfa afin d'intégrer la gendarmerie. " Le concours était organisé au mois de mai, et je ne pouvais pas attendre l'examen du Bfem. Je me suis renseigné à Colobane où l'on m'a mis en rapport avec la personne qui m'a confectionné le faux Bfem ", a confessé le prévenu.

Démasqué après un mois de formation, M. B. Traoré, quant à lui, a dégoté son faux diplôme sur internet. " Je suis allé sur internet où j'ai pris un diplôme que j'ai falsifié. J'ignorais que c'était un délit ", a-t-il confié. " Qu'est-ce que vous ressentirez au cas où vous seriez gradé ? La gendarmerie, c'est l'honneur ", lui lance Me Aboubacry Barro. Le prévenu fait son mea culpa.

En ce qui concerne Ch. T. Faye, il a déclaré que son diplôme a été confectionné par le professeur Sadji. Ce dernier lui a été présenté par son coprévenu, S. Faye, poursuivi pour complicité. " Après deux échecs au Bfem, Sidaty m'a mis en rapport avec un professeur pour être candidat libre ". Il a contesté catégoriquement avoir déclaré dans le procès-verbal que c'est S. Faye, moyennant 90.000 F Cfa, qui lui a confectionné le faux diplôme. Cet enseignant a soutenu que Ch. T. Faye, qui est son frère, l'a appelé en lui disant qu'il voulait faire le concours. " J'ai appelé Sadji pour les mettre en rapport et je n'ai plus eu de leur nouvelle ", dit-il. C'est pourquoi Me Abdy Nar Ndiaye a demandé qu'il soit relaxé parce qu'il n'a rien à avoir avec les faits et n'a posé aucun acte de complicité. Me Barro a demandé au tribunal de tendre la perche à ses clients " emportés par le désir d'intégrer la gendarmerie ". Le parquet ayant demandé l'application de la loi, le tribunal, après délibéré, a relaxé l'enseignant et a condamné les trois élèves gendarmes à 15 jours ferme.