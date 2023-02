Gabon: Le Ministère de la Santé dément la présence du virus Marburg ou Ebola au Gabon

Depuis deux (02) jours, une rumeur persistante fait état d'un cas de fièvre Ebola hospitalisé dans une structure sanitaire de Libreville. Selon celle-ci, ce malade viendrait de la province du Woleu-Ntem et aurait rejoint Libreville dans un transport en commun.

Le Ministère de la santé et des affaires sociales tient à démentir formellement cette information et condamne avec vigueur la diffusion de ce type d' allégations dont l'unique objectif est de semer la panique au sein de la population.

Aussi, le Ministère tient-il à rassurer la population qu'à ce jour, il n'existe aucune notification de cas de maladie à virus Marburg encore moins Ebola sur l'ensemble du territoire national.

Le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales tient à informer l'opinion nationale et internationale que toutes les Régions sanitaires sont en état d'alerte et une attention particulière est donnée à la surveillance sanitaire de la frontière Nord.

Enfin, face à la recrudescence des fake news et autres infodemies, le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales invite la population à faire preuve de vigilance et de prudence et communiquera régulièrement sur tout éventuel changement de la situation épidémiologique dans notre pays.